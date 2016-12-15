Рейтинг@Mail.ru
 
15/12/2016 17:46
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Роспатент отказал A&E Networks в регистрации логотипа ТВ-канала History

Контекст
Теги: Авторское право, Роспатент, Палата по патентным спорам, Москва, Россия
12:49 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек – РАПСИ. Палата по патентным спорам подтвердила отказ американской медиа-компании A&E Television Networks, LLC в регистрации в качестве товарного знака логотипа телевизионного канала History, говорится в материалах патентного ведомства.

Роспатент отказал корпорации в регистрации бренда, мотивировав это тем, что обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными комбинированными знаками History Viasat. По мнению A&E Networks, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку различаются по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства.

Так, указала медиа-компания, имеются различия в виде дополнительных элементов к слову History: в заявленном обозначении это буква «Н», а в противопоставленных товарных знаках — слово «Viasat», являющееся частью фирменного наименования владельца противопоставленных товарных знаков — Виасат Холдинг.

Кроме того, указала A&E Networks, семантика заявленного обозначения заключается в слове «History», а с учетом доминирующего положения заглавной буквы «Н», ее можно интерпретировать как «История с большой буквы».

В то же время Роспатент отметил, что в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Телеканал History начал свое вещание 1 января 1995 года, называясь первоначально The History Channel. В 2008 году у телеканала сменился логотип, а сам канал поменял свое название на History. A&E Networks пыталась зарегистрировать новый логотип.

В качестве товарного знака A&E Networks заявило комбинированное обозначение, включающее изображение буквы «Н», выполненное оригинальным шрифтом с имитацией объема. Под буквой расположена полоса со скошенными краями, слева от буквы — стилизованное изображение стрелки, под полосой расположено выполненное оригинальным шрифтом слово History.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Роспатент отказал A&E Networks в регистрации логотипа ТВ-канала History

12:49 15/12/2016 Палата по патентным спорам подтвердила отказ американской медиа-компании A&E Television Networks, LLC в регистрации в качестве товарного знака логотипа телевизионного канала History, говорится в материалах патентного ведомства.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Регулятор США уведомит российских трейдеров об иске по электронной почте

16:23 15/12/2016 Американский финансовый регулятор обратился в суд за разрешением уведомить по электронной почте двух российских трейдеров о том, что они выступают ответчиками по иску о мошенничестве, следует из имеющихся в распоряжении РАПСИ документов.

Путин наделил Минюст и ФССП функциями по контролю за коллекторами

16:46 15/12/2016 Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому на Минюст и на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) возложены функции по контролю за деятельностью коллекторов.

Суд снизил штраф до 300 тыс руб осужденному за экстремизм блогеру Носик­у

15:54 15/12/2016 ­Московский городской суд изменил ­приговор в отношении ­блогера Антона Носика­, осужденного к штраф­у в размере 500 тысяч­ рублей за возбуждение ненависти и вражды, снизив сумму штрафа до 300 тысяч рублей, передает в­ четверг корреспонден­т РАПСИ из зала суда.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера