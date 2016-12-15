Роспатент отказал A&E Networks в регистрации логотипа ТВ-канала History

Роспатент

12:49 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек – РАПСИ. Палата по патентным спорам подтвердила отказ американской медиа-компании A&E Television Networks, LLC в регистрации в качестве товарного знака логотипа телевизионного канала History, говорится в материалах патентного ведомства.

Роспатент отказал корпорации в регистрации бренда, мотивировав это тем, что обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными комбинированными знаками History Viasat. По мнению A&E Networks, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку различаются по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства.

Так, указала медиа-компания, имеются различия в виде дополнительных элементов к слову History: в заявленном обозначении это буква «Н», а в противопоставленных товарных знаках — слово «Viasat», являющееся частью фирменного наименования владельца противопоставленных товарных знаков — Виасат Холдинг.

Кроме того, указала A&E Networks, семантика заявленного обозначения заключается в слове «History», а с учетом доминирующего положения заглавной буквы «Н», ее можно интерпретировать как «История с большой буквы».

В то же время Роспатент отметил, что в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Телеканал History начал свое вещание 1 января 1995 года, называясь первоначально The History Channel. В 2008 году у телеканала сменился логотип, а сам канал поменял свое название на History. A&E Networks пыталась зарегистрировать новый логотип.

В качестве товарного знака A&E Networks заявило комбинированное обозначение, включающее изображение буквы «Н», выполненное оригинальным шрифтом с имитацией объема. Под буквой расположена полоса со скошенными краями, слева от буквы — стилизованное изображение стрелки, под полосой расположено выполненное оригинальным шрифтом слово History.