Эксперт прокомментировал инициативу Facebook по борьбе с фейковыми новостями

15:27 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ. Исполнительный директор REG.RU Светлана Лиенко поддержала инициативу социальной сети Facebook о начале тестирования новой функции, позволяющей сообщать о фейковых новостях и помечать их специальными маркерами.

Как пишет The Financial Times, при нахождении подозрительной новости пользователь может нажать соответствующую кнопку, расположенную в правом верхнем углу каждого поста, и такие новости будут направляться на проверку спецорганизациям.

Эксперт IT-индустрии отметила, что "согласно правам, в том числе конституционным, каждый человек имеет право на доступ к информации и право на получение достоверной информации, поэтому борьба с фейками — хорошая тенденция, поскольку на основе новостей, которым в большинстве своём пользователи верят априори, люди строят своё мнение и отношение к самым разным событиям".

"Сам по себе "народный контроль", конечно, вряд ли будет действенным механизмом, но если после него последует перепроверка спецорганизациями, то в результате можно будет получить эффективную схему работы, позволяющую наполнять соцсеть если не целиком, то преимущественно достоверными новостями", - считает Лиенко. В тоже время, как считает эксперт, "при такой наполовину открытой механике (народный\пользовательский контроль), будет сложно избежать злоупотреблений". Например, спецорганизации могут быть завалены обращениями по фейковым новостям, которые в результате таковыми не являются, а массовые жалобы пользователей могут быть спланированной акцией. Как бы то ни было, погрешность будет в любом случае и часть достоверных новостей будет попадать с жалобой в спецорганизации, сказала она.

Лиенко напомнила, "всё, что публикуется в Сети, остаётся там навсегда (даже если пользователь удалит аккаунт, опубликованные ранее им материалы могут разлететься по агрегаторам новостей и бот-страницам). И фейковые новости не исключение. Даже если новость будет помечена как спорная и будет удалена после проверки, есть большая вероятность, что она уже разошлась в Сети".