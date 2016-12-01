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Суд в Петербурге не стал рассматривать иск о закрытии Facebook

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Теги: Интернет, Санкт-Петербургский городской суд, Facebook, Санкт-Петербург, Россия
16:36 01/12/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РАПСИ, Михаил Телехов. Санкт-Петербургский городской суд вынес определение о возврате Тимуру Булатову искового заявления об оспаривании законности деятельности социальной сети Facebook, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе горсуда.

"Суд вернул исковое заявление истцу без рассмотрения", - сказали в суде.

В иске Булатов сообщал, что он является пользователем сети Facebook, и просит закрыть этот портал по нескольким причинам. По его мнению, соцсеть нарушает закон о защите персональных данных. Он считает, что с помощью этой сети среди пользователей РФ распространяются антироссийские и революционные настроения, а также аморальные и антисемейные идеологии: ЛГБТ, педофилия, инцест, атеизм, сектантство и другие.

Кроме того, Булатов называет Facebook "инструментом информационной войны против государства Россия", средством "культивирования идей ненависти между народами РФ" и "распространения материалов, угрожающих территориальной целостности РФ (Чечня не часть России, Сибирская республика и др.)".

При этом заявитель считает, что администрация соцсети противодействует тем, кто защищает традиционные ценности, блокировкой, закрытием личных страниц и пабликов активистов. Булатов говорит, что готов предоставить доказательства нарушений соцсетью законодательства РФ, и просит блокировать Facebook на территории РФ.


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Суд в Петербурге не стал рассматривать иск о закрытии Facebook

16:36 01/12/2016 Санкт-Петербургский городской суд вынес определение о возврате Тимуру Булатову искового заявления об оспаривании законности деятельности социальной сети Facebook, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе горсуда.
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