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Житель Петербурга просит городской суд закрыть Facebook

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Теги: Facebook, Санкт-Петербург, Россия
17:40 30/11/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РАПСИ, Михаил Телехов. Житель Петербурга Тимур Булатов направил в Санкт-Петербургский городской суд заявление о закрытии социальной сети Facebook, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе горсуда.

"В течение 5 дней, как того требует закон, оно будет рассмотрено и принято, либо не принято к производству", - сказали в суде.

Булатов сообщает, что он является пользователем сети Facebook, и просит закрыть этот портал по нескольким причинам. По его мнению, соцсеть нарушает закон о защите персональных данных. Он считает, что с помощью этой сети среди пользователей РФ распространяются антироссийские, революционные настроения, а также аморальные и антисемейные идеологии: ЛГБТ, педофилия, инцест, атеизм, сектантство и другие.

Кроме того, Булатов называет Facebook "инструментом информационной войны против государства Россия", средством "культивирования идей ненависти между народами РФ" и "распространения материалов, угрожающих территориальной целостности РФ (Чечня не часть России, Сибирская республика и др.)".

При этом заявитель считает, что администрация соцсети противодействует тем, кто защищает традиционные ценности, блокировкой, закрытием личных страниц и пабликов активистов. Булатов говорит, что готов предоставить доказательства нарушений соцсетью законодательства РФ, и просит блокировать Facebook на территории РФ.

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Житель Петербурга просит городской суд закрыть Facebook

17:40 30/11/2016 Житель Петербурга Тимур Булатов направил в Санкт-Петербургский городской суд заявление о закрытии социальной сети Facebook, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе горсуда.
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