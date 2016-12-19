Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественный сладкий подарок

11:42 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек - РАПСИ. Роспотребнадзор рекомендует россиянам придерживаться нескольких правил при выборе качественного и безопасного сладкого подарка.

Сладкие новогодние подарки стоит приобретать в местах организованной торговли. При покупке следует обратить внимание на этикетку, на которой изготовитель, фасовщик должен указать следующую информацию: масса, состав подарка (наименование входящих в него кондитерских изделий с указанием количества конфет, шоколадок, пачек, места изготовления), дата фасовки, срок и условия хранения, наименование, юридический адрес фасовщика (для принятия претензий от потребителей), пищевая ценность, нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен продукт, наличие единого знака обращения продукции на рынке.

При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Также нужно помнить, что ядра абрикосовой косточки, арахис являются сильными аллергенами, их использование в питании детей не рекомендуется. Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, также как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5% этанола.

Чему нужно отдавать предпочтение при выборе новогоднего подарка для ребенка?

Печенье. При диетах, связанных с проблемами ЖКТ, врачи рекомендуют галетное печенье, калорийность которого ниже калорийности песочного печенья.

Конфеты. Лучше выбрать шоколадные. Шоколад кроме калорий содержит еще калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, антиоксидатны, витамины А, С, Е, хотя и в небольших количествах. Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память.

Зефир. В составе зефира совершенно отсутствуют жиры – как животные, так и растительные. Для его производства используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных загустителей, таких как агар-агар, пектин или желатин. Белок, входящий в состав зефира, служит строительным материалом для мышц, а глюкоза улучшает деятельность мозга и укрепляет иммунитет.

Пастила. В связи с отсутствием в составе жиров, пастила является диетическим продуктом.

Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами.

По требованию клиента продавец подарка должен предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка, а именно декларации соответствия, транспортные накладные.

В случае, если у родителей возникнут сомнения относительно качества и безопасности сладких подарков, а также детской одежды, обуви и игрушек, они могут обратиться за разъяснениями на «горячую линию» Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров.

Роспотребнадзор напоминает, что с 1 по 20 декабря специалисты территориальных управлений ведомства совместно с экспертами Ассоциации предприятий индустрии детских товаров консультируют граждан по телефонам «горячих линий» управлений по субъектам РФ, а также в Консультационных центрах для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии.