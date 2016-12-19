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Медведев обратил внимание на проблему с оборотом спиртосодержащих веществ

Контекст
Теги: Дмитрий Медведев, Москва, Россия
14:19 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев обратил внимание кабинета министров "на очень тяжёлую проблему, которая существует с оборотом всякого рода спиртосодержащих веществ, и ту трагедию, которая случилась в Иркутске, — там уже 26 человек погибло", говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Следственный комитет (СК) РФ по Иркутской области в понедельник задержал двух распространителей спиртосодержащей продукции "Боярышник" в рамках уголовного дела о смертельном отравлении граждан. Ведомство отмечает, что по факту смерти нескольких человек от отравления спиртосодержащей продукцией в Иркутске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Помимо оказания медицинской помощи, мер, реабилитации, формирования здоровых привычек, создания современных условий для жизни, необходимо обратить внимание на оборот такого рода алкоголесодержащих жидкостей, потому что это превратилось в бизнес, по сути, направленный на вытеснение нормального алкоголя из оборота", — заявил Медведев на заседании правительства.

Он отметил, что "продаются суррогаты, на них нередко фиксируется, что это лекарственное средство, которое можно употреблять". "Всё это фасуется в довольно значительные ёмкости, продаётся иногда через автоматы. Это полное безобразие, и очевидно, что этому нужно положить конец, просто запретить оборот такого рода препаратов", — считает глава кабинета министров.

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Медведев обратил внимание на проблему с оборотом спиртосодержащих веществ

14:19 19/12/2016 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев обратил внимание кабинета министров "на очень тяжёлую проблему, которая существует с оборотом всякого рода спиртосодержащих веществ, и ту трагедию, которая случилась в Иркутске, — там уже 26 человек погибло", говорится в сообщении пресс-службы правительства.
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