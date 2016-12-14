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ГД приняла в I чтении проект о приоритете ремонта машин по ОСАГО перед выплатами

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Теги: Транспорт, ОСАГО, Законотворчество, Государственная Дума, Москва, Россия
17:25 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек — РАПСИ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий приоритет ремонта автомобиля по ОСАГО над получением возмещения ущерба в форме денежной выплаты.

На рассмотрение Госдумы законопроект внес депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 12 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В ходе заседания в среду отмечалось, что ко второму чтению законопроект будет существенно доработан.

Автор законопроекта в пояснительной записке указал, что приоритет ремонта автомобиля по ОСАГО над возмещением вреда в денежной форме позволит урегулировать отрасль и снизить активность посредников.

Ранее профильный комитет Госдумы по финансовому рынку решил создать рабочую группу по доработке законопроекта. Кроме того, правительство также в официальном отзыве на законопроект указало, что он должен быть доработан до рассмотрения Государственной Думой во втором чтении с учетом заявленных замечаний.

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ГД приняла в I чтении проект о приоритете ремонта машин по ОСАГО перед выплатами

17:25 14/12/2016 Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий приоритет ремонта автомобиля по ОСАГО над получением возмещения ущерба в форме денежной выплаты.
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