Афганец, разыскиваемый в связи со взрывами на Манхэттене, задержан – СМИ

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19:45 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен – РАПСИ. Разыскиваемый в связи со взрывом самодельного устройства, от которого в ночь на воскресенье пострадали 29 человек, натурализованный гражданин США 28-летний афганец Ахмад Хан Рахами был задержан в штате Нью Джерси после перестрелки с полицией, сообщает в понедельник газета New York Times.

В ходе задержания Рахами и один из полицейских получили ранения. По сообщениям свидетелей, задержание произошло после того, как подозреваемый покинул свой автомобиль, преследуемый несколькими полицейскими машинами. По их словам, произошла перестрелка, во время которой прозвучало более 30 выстрелов.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил жителей, что молодой человек, по всей вероятности, «вооружен и очень опасен». Власти города и правоохранители не сообщают, в чем именно подозревается Рахами, однако считают, что его обнаружение является критически важным для обеспечения безопасности. Они обратились за помощью к горожанам, разослав сообщение о разыскиваемом на миллионы мобильных телефонов.

Представитель правоохранительных органов на условиях анонимности сообщил изданию, что Рахами может быть причастен к субботнему взрыву в парке в окрестностях Нью-Йорка, где планировалось проведение благотворительного мероприятия в пользу ветеранов морской пехоты США, и еще одному взрывному устройству, обнаруженному неподалеку от места взрыва на Манхэттене.

Кроме того, за несколько часов до того, как сведения о Рахами были преданы гласности, полицейские обнаружили пять самодельных взрывных устройств на станции Элизабет в штате Нью Джерси, одно из которых взорвалось при попытке разминирования роботом-сапером.