Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
19/09/2016 20:28
Премия Рунета-2013

Международная информация

Новости

Версия для печати

Афганец, разыскиваемый в связи со взрывами на Манхэттене, задержан – СМИ

Контекст
Теги: США
19:45 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен – РАПСИ. Разыскиваемый в связи со взрывом самодельного устройства, от которого в ночь на воскресенье пострадали 29 человек, натурализованный гражданин США 28-летний афганец Ахмад Хан Рахами был задержан в штате Нью Джерси после перестрелки с полицией, сообщает в понедельник газета New York Times.

В ходе задержания Рахами и один из полицейских получили ранения. По сообщениям свидетелей, задержание произошло после того, как подозреваемый покинул свой автомобиль, преследуемый несколькими полицейскими машинами. По их словам, произошла перестрелка, во время которой прозвучало более 30 выстрелов.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил жителей, что молодой человек, по всей вероятности, «вооружен и очень опасен». Власти города и правоохранители не сообщают, в чем именно подозревается Рахами, однако считают, что его обнаружение является критически важным для обеспечения безопасности. Они обратились за помощью к горожанам, разослав сообщение о разыскиваемом на миллионы мобильных телефонов.

Представитель правоохранительных органов на условиях анонимности сообщил изданию, что Рахами может быть причастен к субботнему взрыву в парке в окрестностях Нью-Йорка, где планировалось проведение благотворительного мероприятия в пользу ветеранов морской пехоты США, и еще одному взрывному устройству, обнаруженному неподалеку от места взрыва на Манхэттене.

Кроме того, за несколько часов до того, как сведения о Рахами были преданы гласности, полицейские обнаружили пять самодельных взрывных устройств на станции Элизабет в штате Нью Джерси, одно из которых взорвалось при попытке разминирования роботом-сапером.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Афганец, разыскиваемый в связи со взрывами на Манхэттене, задержан – СМИ

19:45 19/09/2016 Разыскиваемый в связи со взрывом самодельного устройства, от которого в ночь на воскресенье пострадали 29 человек, натурализованный гражданин США 28-летний афганец Ахмад Хан Рахами был задержан в штате Нью Джерси после перестрелки с полицией, сообщает в понедельник газета New York Times.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Россия подписала Протокол 15 по ЕСПЧ, сокращающий срок подачи жалобы

19:13 19/09/2016 Министр юстиции РФ Александр Коновалов в ходе встречи в понедельник с заместителем Генерального секретаря Совета Европы Габриелой Баттаини-Драгони подписал Протокол № 15 к Европейской Конвенции о защите прав человека (далее – Конвенция), которая предусматривает дальнейшее реформирование Страсбургского суда.

Завершено расследование уголовного дела в отношении "бога Кузи"

18:12 19/09/2016 Завершено расследование уголовного дела в отношении предполагаемого лидера религиозной секты Андрея Попова, также известного как "бог Кузя", обвиняемого в мошенничестве и руководстве деструктивным религиозным объединением, и двух его подельников, сообщила РАПСИ официальный представитель МВД Ирина Волк.

ФАС подала иск в арбитраж Москвы к ПАО "Т Плюс" о взыскании 867 млн руб

16:24 19/09/2016 Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к ПАО "Т Плюс" о взыскании 867,132 миллиона рублей, говорится в материалах суда.

Мультимедиа

Инфографика: Численность полиции и статистика убийств
Видео: Он получил по заслугам – житель КНДР о казни дяди Ким Чен Ына
Видео: Протестные стихи и очереди за едой - как живет палаточный городок на Майдане
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера