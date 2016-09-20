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ВТБ может быть оштрафован на $5 млн за нарушение правил торговли фьючерсами в США

Контекст
Теги: Банковское право, ВТБ, Россия, США
12:53 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен – РАПСИ. Комиссия по торговле фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) выпустила предписание банкам ВТБ  и ВТБ Капитал о прекращении нарушений правил торговли фьючерсами и наложила на них штраф в размере 5 миллионов долларов, сообщается на сайте организации во вторник.

Комиссия сочла, что российские банки проводили «фиктивные и неконкурентные крупные сделки» с фьючерсными контрактами рубль/доллар через Чикагскую товарную биржу.

Предписание американского регулятора также требует от ВТБ и подконтрольных ему структур (российский банк через свою холдинговую компанию владеет 94-процентной долей зарегистрированного в Великобритании ВТБ Капитала) предпринять меры по приведению своей деятельности в соответствие с установленными нормами по выявлению и предотвращению потенциальных случаев «фиктивной и неконкурентной» торговли, в том числе в сфере ответственности за подобные нарушения, и исправлению ситуации. Кроме того, CFTC потребовала от банка организовать обучение персонала по соответствующей тематике. Наряду с вышеперечисленным, Комиссия предписала ВТБ прекратить и  воздерживаться в будущем от нарушения правил торговли, установленных регулятором.

Согласно данным CFTC, в период с декабря 2010 и по июнь 2013 года эти банки совершили более ста крупных сделок на сумму около 36 миллиардов долларов с нарушением правил торговли фьючерсными контрактами, в ходе которых российский ВТБ перекладывал свои курсовые риски на подконтрольный ВТБ Капитал, хеджировать которые британская структура могла на более выгодных условиях.

По мнению Комиссии, эти сделки были фиктивными, поскольку в нарушение установленных правил не отражали реальных цен таких контрактов и не зависели от рыночной конъюнктуры.

При вынесении предписания и определении штрафных санкций CFTC приняла во внимание сотрудничество со стороны обоих банков.  

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ВТБ может быть оштрафован на $5 млн за нарушение правил торговли фьючерсами в США

12:53 20/09/2016 Комиссия по торговле фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) выпустила предписание банкам ВТБ и ВТБ Капитал о прекращении нарушений правил торговли фьючерсами и наложила на них штраф в размере 5 миллионов долларов, сообщается на сайте организации во вторник.
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