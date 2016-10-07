Двое граждан РФ подозреваются в незаконном вывозе микроэлектроники из США

10:54 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт – РАПСИ, Владимир Ядута. Граждане РФ Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин задержаны по подозрению в причастности к вывозу из Соединенных Штатов высокотехнологичной продукции без предварительного получения на это разрешения американских властей, говорится в обнародованном сообщении Минюста США.

Наряду с двумя российскими гражданами также был задержан натурализованный гражданин Соединенных Штатов Алексей Барышев.

Все трое задержанных подозреваются в организации несанкционированных поставок высокотехнологичной продукции из США в Россию через зарегистрированные в Бруклине в 2015 году компании BKLN Spectra Inc. и UIP Techno Corp. Речь идет, в частности, о поставках компонентов микроэлектроники, которые, как отмечается в сообщении Минюста США, зачастую используются в системах военного назначения, в том числе системах наведения ракет, спутниковых аппаратах, радарах.

Экспорт подобных компонентов был ограничен в виду антитеррористической угрозы и в интересах национальной безопасности США, в связи с чем для вывоза этой продукции требуется получение специальной лицензии в американском Министерстве торговли.

По информации правоохранительных органов США, задержанные намеренно вводили поставщиков в заблуждение относительно заказчиков продукции, занимались фальсификацией транспортной документации и направляли в Министерстве торговли не соответствовавшие действительности данные, в то время как поставки в РФ шли через Финляндию.

