Юрфирма BakerHostetler не может представлять интересы компаний Кацыва в США

14:01 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт — РАПСИ, Владимир Ядута. Апелляционный суд второго округа в США оставил в силе решение, которым юрфирма BakerHostetler и ее партнер Джон Москоу были отстранены от участия в деле о конфискации активов, принадлежащих подконтрольным предпринимателю Денису Кацыву компаниям.

Напомним, что американские власти еще в сентябре 2013 года подали заявление о конфискации активов, принадлежащих 11 компаниям, под управлением которых находится элитная недвижимость в Нью-Йорке. В США полагают, что за счет приобретения этих активов отмывались грязные российские деньги. По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, речь идет о сумме в 230 миллионов долларов, которые были похищены в результате мошенничества, раскрытого юристом инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей.

Сам юрист был обвинен в России в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО.

В США, между тем, полагают, что деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были отмыты, в том числе, путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке. Под подозрение попали структуры, аффилированные с кипрской Prevezon Holdings Limited, единственным акционером которой является сын экс-министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв. В «черном списке» США значатся семь фирм, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% — у Martash Holdings Кацыва.

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка в декабре 2015 года отстранил BakerHostetler и Джона Москоу от участия в этом деле на стороне группы Prevezon из-за возникшего конфликта интересов. Выяснилось, что в 2008-2009 годах партнер BakerHostetler представлял интересы Hermitage Capital, когда у инвестфонда возникли проблемы в России. Гонорар BakerHostetler и Москоу составил около 200 тысяч долларов, отмечается в судебных материалах.

Судья Розмари Пулер из апелляционного суда объяснила решение коллегии о применении концепции writ of mandamus «чрезвычайными обстоятельствами» рассматриваемого дела.