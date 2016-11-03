Защита фигуранта "дела Фишенко" Абдуллаева просит суд в США о снисхождении

12:00 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя – РАПСИ. Защита Шавката Абдуллаева, одного из фигурантов уголовного дела о незаконном экспорте технологий из США в РФ, обратилась в американский суд с просьбой освободить его от тюремного наказания, учитывая проведенное им время в предварительном заключении. Копия обращения имеется в распоряжении РАПСИ.

Абдуллаев, иммигрант из Узбекистана, постоянно проживающий в США, был задержан наряду с семерыми другими фигурантами этого дела еще в октябре 2012 года по подозрению в причастности к незаконному экспорту из США в Россию высоких технологий для нужд ВПК и спецслужб.

В центре внимания американских правоохранительных органов оказалась частная компания Arc Electronics, офис которой располагался в Хьюстоне. Там работали четверо сотрудников, задержанных наряду с ее совладельцем Александром Фишенко. Компания была закрыта в конце сентября 2012 года, следует из судебных материалов.

Всего по этому делу проходят 11 человек. Четверо из восьми арестованных – Виктория Клебанова, Александр Пособилов, Анастасия Дятлова и Фишенко - помимо российского паспорта, имеют американский.

Трое фигурантов этого дела были осуждены ранее в этом году, приговоры остальным, как ожидается, будут вынесены в ближайшие месяцы.

Севинь Тагиева осуждена в начале июля, она покинула Соединенные Штаты. Как пояснила РАПСИ ее адвокат Сарита Кедия, суд признал наказание отбытым с учетом времени, которое Тагиева провела под стражей в ожидании приговора.

Фишенко, который признал вину по всем пунктам, был осужден на 10 лет заключения также в июле. По решению американского суда у Фишенко будет конфисковано более 500 тысяч долларов в пользу государства.

Натурализованная гражданка США, уроженка Украины Светалина Загон была осуждена в сентябре. Суд пришел к выводу, что она также отбыла наказание, пока находилась под стражей.

Троих человек - Сергея Клинова, Юрия Савина и Дмитрия Шегурова американские власти объявили в розыск.

Ожидается, что приговор Абдуллаеву буде оглашен 9 ноября.