Французский суд снял арест с активов трех российских ФГУПов по "делу ЮКОСа"

15:52 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ, Владимир Ядута. Апелляционный суд Парижа принял в среду решение о размораживании активов федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) "Космическая связь", "Госзагрансобственность" и РАМИ "РИА Новости", сообщил РАПСИ генеральный директор Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков.

«В соответствии с этим решением должны быть сняты судебные аресты на активы, включая дебиторскую задолженность, трех российских предприятий», — рассказал собеседник агентства - Существенные суммы, около 400 миллионов евро, должны быть разморожены уже сегодня».

По словам Кондакова, часть российских активов до сих пор остается заблокированной, ведется работа по их разблокированию.

Активы были заморожены по обращению бывших акционеров ЮКОСа, которые в 2005 году в Постоянной палате третейского суда в Гааге отсудили у России около 50 миллиардов долларов.

«Обращение было неправомерным, поскольку ФГУПы являются отдельными юридическими лицами и не отвечают своим имуществом по обязательствам государства», - отметил Кондаков.

Разбирательство в Гаагском арбитраже было инициировано тремя компаниями: Hulley Enterprises Ltd., Yukos Universal Ltd. и Veteran Petroleum Ltd. Арбитраж признал нарушение прав иностранных инвесторов в связи с экспроприацией активов ЮКОСа в июле 2014 года, присудив акционерам компании беспрецедентную компенсацию.

Однако Окружной суд Гааги аннулировал это решение, постановив, что арбитраж не имел надлежащей компетенции для рассмотрения поданного акционерами заявления. Как и ожидалось, гаагский суд не стал пересматривать дело по существу, ограничившись вопросами соблюдения процессуальных норм.

В свете вынесенного Окружным судом Гааги решения бывшие акционеры ЮКОСа решили приостановить в разных странах, в том числе в Европе и США, процессы по признанию и исполнению арбитражного решения. Директор компании GML Тим Осборн заявлял ранее РАПСИ о намерении обжаловать решение Окружного суда Гааги в вышестоящей инстанции.