Исполнение решения на $50 млрд по "делу ЮКОСа" приостановлено в США

20:46 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен – РАПСИ. Федеральный суд округа Колумбия (Вашингтон) удовлетворил ходатайство трех компаний, аффилированных с GML, основным акционером ЮКОСа, о приостановке процесса по признанию и исполнению решения международного арбитража о выплате Россией около 50 миллиардов долларов.

С соответствующим ходатайством компании Hulley Enterprises Ltd., Yukos Universal Ltd. и Veteran Petroleum Ltd.обратились в американский суд в мае этого года. Они просили приостановить процесс до рассмотрения апелляции на постановление Окружного суда Гааги, аннулировавшего 20 апреля решение арбитража. "Поскольку решение по апелляции, очевидно, отразится на вопросах, поставленных перед судом [в США], ходатайство заявителей о приостановке процесса на время рассмотрения апелляции должно быть удовлетворено", - отмечалось в документе.

Разбирательство в арбитраже было инициировано тремя компаниями в 2005 году. Постоянная палата третейского суда в Гааге признала нарушение прав иностранных инвесторов в связи с экспроприацией активов ЮКОСа в июле 2014 года, присудив акционерам компании беспрецедентную компенсацию.

Окружной суд Гааги аннулировал это решение, постановив, что арбитраж не имел надлежащей компетенции для рассмотрения поданного акционерами заявления. Как и ожидалось, гаагский суд не стал пересматривать дело по существу, ограничившись вопросами соблюдения процессуальных норм.

Директор компании GML Тим Осборн в тот же день сообщил РАПСИ, что "неожиданное решение" Окружного суда Гааги будет обжаловано.

Ниуша Бассири, партнер юркомпании Hanotiau & vanden Berg, представляющей российские интересы в "деле ЮКОСа", рассказала, в свою очередь, что отмена решения международного арбитража о выплате в пользу акционеров ЮКОСа 50 миллиардов долларов дает основания для отклонения запросов об аресте активов РФ.