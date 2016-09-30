Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
30/09/2016 23:30
Премия Рунета-2013

Международная информация

Новости

Версия для печати

Исполнение решения на $50 млрд по "делу ЮКОСа" приостановлено в США

Сюжет: Судебное разбирательство о взыскании с РФ $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа
Контекст
Теги: Международный арбитраж, ЮКОС, США
20:46 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен – РАПСИ. Федеральный суд округа Колумбия (Вашингтон) удовлетворил ходатайство трех компаний, аффилированных с GML, основным акционером ЮКОСа, о приостановке процесса по признанию и исполнению решения международного арбитража о выплате Россией около 50 миллиардов долларов.

С соответствующим ходатайством компании Hulley Enterprises Ltd., Yukos Universal Ltd. и Veteran Petroleum Ltd.обратились в американский суд в мае этого года. Они просили приостановить процесс до рассмотрения апелляции на постановление Окружного суда Гааги, аннулировавшего 20 апреля решение арбитража. "Поскольку решение по апелляции, очевидно, отразится на вопросах, поставленных перед судом [в США], ходатайство заявителей о приостановке процесса на время рассмотрения апелляции должно быть удовлетворено", - отмечалось в документе.

Разбирательство в арбитраже было инициировано тремя компаниями в 2005 году. Постоянная палата третейского суда в Гааге признала нарушение прав иностранных инвесторов в связи с экспроприацией активов ЮКОСа в июле 2014 года, присудив акционерам компании беспрецедентную компенсацию.

Окружной суд Гааги аннулировал это решение, постановив, что арбитраж не имел надлежащей компетенции для рассмотрения поданного акционерами заявления. Как и ожидалось, гаагский суд не стал пересматривать дело по существу, ограничившись вопросами соблюдения процессуальных норм.

Директор компании GML Тим Осборн в тот же день сообщил РАПСИ, что "неожиданное решение" Окружного суда Гааги будет обжаловано.

Ниуша Бассири, партнер юркомпании Hanotiau & vanden Berg, представляющей российские интересы в "деле ЮКОСа", рассказала, в свою очередь, что отмена решения международного арбитража о выплате в пользу акционеров ЮКОСа 50 миллиардов долларов дает основания для отклонения запросов об аресте активов РФ.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Исполнение решения на $50 млрд по "делу ЮКОСа" приостановлено в США

20:46 30/09/2016 Федеральный суд округа Колумбия (Вашингтон) удовлетворил ходатайство трех компаний, аффилированных с GML, основным акционером ЮКОСа, о приостановке процесса по признанию и исполнению решения международного арбитража о выплате Россией около 50 миллиардов долларов.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Исполнение решения на $50 млрд по "делу ЮКОСа" приостановлено в США

20:46 30/09/2016 Федеральный суд округа Колумбия (Вашингтон) удовлетворил ходатайство трех компаний, аффилированных с GML, основным акционером ЮКОСа, о приостановке процесса по признанию и исполнению решения международного арбитража о выплате Россией около 50 миллиардов долларов.

Лондонский суд вернется к судьбе активов Пугачева в марте

20:36 30/09/2016 В середине марта 2017 года в лондонском суде должны состояться слушания касательно находящихся под арестом активов бизнесмена Сергея Пугачева, сообщил в пятницу Алексей Дудко, партнер юридической фирмы Hogan Lovells в России, глава практики разрешения споров.

Дело о хищении более 12 млрд руб "БТА Банка" направлено в суд - ГП РФ

19:48 30/09/2016 Уголовное дело в отношении директора по юридическим вопросам ООО "Евразия Логистик" Дениса Воротынцева и сотрудника этой организации Алексея Белова, обвиняемых в хищении имущества "БТА Банка" на сумму свыше 12,7 миллиарда рублей, с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Мультимедиа

Инфографика: Численность полиции и статистика убийств
Видео: Он получил по заслугам – житель КНДР о казни дяди Ким Чен Ына
Видео: Протестные стихи и очереди за едой - как живет палаточный городок на Майдане
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера