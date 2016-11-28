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Янукович заявил, что не отдавал приказ о расстреле митингующих в 2014 году

Сюжет: Политический кризис на Украине
Контекст
Теги: Государственная измена, Генеральная прокуратура Украины, Виктор Янукович, Юрий Луценко, Украина
15:47 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя – РАПСИ. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил в понедельник в ходе своего выступления в качестве свидетеля по делу о событиях в центре Киева в 2013–2014 годах, что он не отдавал приказ о применении представителями правоохранительных органов оружия для разгона участников массовых беспорядков.

По словам Януковича, все делалось для того, чтобы найти компромисс с протестующими, собравшимися на центральной площади Киева — Майдане Незалежности (площади Независимости).

Ситуацию расшатывали радикалы, которые спровоцировали кровопролитие, причем ими манипулировали, заявил Янукович. Он назвал произошедшее в феврале 2014 года спланированной операцией по свержению власти в стране.

По его словам, у протестовавших было оружие, в том числе захваченное в результате нападения на отделения Службы безопасности Украины и МВД, и огонь велся из зданий, которые контролировались протестовавшими. В частности, Януковичу докладывали, что стрелявшие располагались в помещениях, охранявшихся активистами Майдана. Виталий Захарченко, занимавший должность главы МВД Украины, доложил Януковичу о том, что по силовикам открыт огонь и что ситуация развивается по сценарию "арабской весны" (началась со свержения президента Туниса Зин аль-Абидина бен Али в 2011 году - ред.).

Бывший президент Украины дает показания посредством видеосвязи по уголовному делу в отношении бывших сотрудников подразделения МВД "Беркут" (подразделение расформировано в феврале 2014 года — ред.). Дело слушается в Святошинском районном суде Киева.

В то же время, по информации Генпрокуратуры Украины, Янукович проходит подозреваемым по уголовному делу по тем же эпизодам, по которым проходят бывшие сотрудники расформированного "Беркута". Расследование в отношении Януковича выделено в отдельное производство.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время перерыва в заседании в понедельник сделал заявление, сообщив о том, что Янукович подозревается в государственной измене, причастности к нарушению территориальной целостности страны. Кроме того, по словам Луценко, бывший президент Украины несет ответственность за нанесенный стране ущерб в 1,8 триллиона гривен (около 70 миллиардов долларов) "в результате потери объектов государственной собственности". 

Майдан Незалежности стал в конце 2013 — начале 2014 года эпицентром противостояния властей страны с активистами, выступавшими в поддержку евроинтеграции. Акция протеста переросла в массовые беспорядки, на площади появились баррикады. Радикально настроенные протестующие жгли покрышки, провоцировали представителей правоохранительных органов, забрасывая их камнями и "коктейлями Молотова", вступая в открытое противостояние. 20 февраля 2014 года на Институтской улице в центре Киева по протестующим был открыт огонь из автоматического оружия.

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Янукович заявил, что не отдавал приказ о расстреле митингующих в 2014 году

15:47 28/11/2016 Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил в понедельник в ходе своего выступления в качестве свидетеля по делу о событиях в центре Киева в 2013–2014 годах, что он не отдавал приказ о применении представителями правоохранительных органов оружия для разгона участников массовых беспорядков.
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