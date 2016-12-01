Родственники покончившего с собой заключенного отсудили у РФ около €29 тыс

РАПСИ

14:08 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек – РАПСИ. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение прав заявителей из РФ, на протяжении нескольких лет добивавшихся расследования обстоятельств смерти их родственника в исправительной колонии №8 в Новосибирской области.

По решению Страсбургского суда в пользу заявителей должно быть выплачено 26 тысяч евро компенсации. Кроме того, российские власти должны компенсировать судебные расходы заявителей - около 3 тысяч евро.

Сергей Антонов был доставлен в колонию 1 июня 2006 года. В ходе обследования он сообщил врачу о том, что с 1996 года наблюдался в психоневрологическом диспансере. Незадолго до отправки в колонию он проглотил несколько металлических предметов и нанес себе колотые раны, говорится в материалах суда.

В июле 2007 года за курение в неположенном месте Антонова перевели в ШИЗО, где он был обнаружен впоследствии повешенным. Сотрудники колонии никаких следов побоев на теле не обнаружили. В заключении было указано, что смерть наступила от асфиксии в результате повешения. Гистологическое обследование не проводилось, поскольку никаких сомнений относительно причины смерти заключенного у руководства колонии не было. Тем не менее, была проведена внутренняя проверка, в ходе которой выяснилось, что несмотря на состояние заключенного, в частности, его склонность к суициду, никакая психологическая помощь и соответствующий уход ему не оказывались.

Уголовное дело по факту смерти Антонова не возбуждалось, и 31 июля 2007 года один из членов его семьи обратился с жалобой. Впоследствии родственникам неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела и расследовании обстоятельств смерти Антонова. Дело дошло до суда. В результате в марте 2009 года Дзержинский районный суд Новосибирска признал отказ в возбуждении дела правомерным. В апреле того же года Новосибирский областной суд оставил решение в силе.

Страсбургский суд признал нарушение по статье 2 Европейской конвенции о правах человека, постановив, что власти РФ не смогли гарантировать Антонову право на жизнь и провести тщательное расследование обстоятельств его смерти.



