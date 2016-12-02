Процесс над фигурантами "дела Сафина" отложили до марта 2017 года

11:54 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек – РАПСИ. Процесс по делу группы лиц, в которую входят четверо русскоговорящих подсудимых и которые подозреваются в мошенничестве с банковскими картами, перенесен на март 2017 года.

Ожидалось, что процесс начнется в Федеральном суде Калифорнии 6 декабря, однако адвокаты фигурантов дела подали ходатайство о переносе слушаний, которое было удовлетворено. В документе обращается внимание на «нестандартность и сложность» дела, объем материалов, которые были собраны следствием и с которыми защите необходимо ознакомиться. Соответственно, адвокатам требуется больше времени для подготовки к процессу.

Исковое заявление поступило в американский суд в середине апреля этого года. Вскоре после этого обвиняемые Тимур Сафин, Дмитрий Федосеев, Ирина Федосеева и Сергей Патапау впервые предстали перед судом, в то время как обвинения им были предъявлены 17 мая. С момента задержания фигуранты дела пребывают под стражей.

Согласно обвинительному заключению, Сафин, Федосеев, Федосеева и Патапау добились выпуска банковских карт с лимитом от 500 тысяч до 5 миллионов долларов, незаконным образом получив доступ к программной платформе, через которую администрировались резервные сберегательные счета. Выпущенные карты были разосланы по указанным адресам и получены на руки по поддельным документам.

По утверждению обвинения, подсудимые использовали полученные мошенническим путем карты для приобретения дорогостоящих товаров, которые впоследствии либо перепродавались, либо обменивались на подарочные сертификаты. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 270 тысяч долларов.

В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили сотни поддельных банковских карт и оборудование для их изготовления, а также личные данные законных владельцев счетов, на чье имя выпускались карты.

В обвинительном заключении прокуроры настаивают на конфискации всех денежных средств и имущества обвиняемых.

Интересы Федосеевой представляет назначенный судом адвокат, у остальных подсудимых нанятые адвокаты.