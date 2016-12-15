Рейтинг@Mail.ru
 
15/12/2016 18:47
Премия Рунета-2013

Международная информация

Новости

Версия для печати

Регулятор США уведомит российских трейдеров об иске по электронной почте

Контекст
Теги: Мошенничество, Россия, США
16:23 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек – РАПСИ. Американский финансовый регулятор обратился в суд за разрешением уведомить по электронной почте двух российских трейдеров о том, что они выступают ответчиками по иску о мошенничестве, следует из имеющихся в распоряжении РАПСИ документов.

Кроме того, Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) намерена направить уведомление одному из россиян через его американского брокера.

Речь идет о Николае Слепенкове, владельце Escada Logistics Ltd., и Максиме Захарченко, имя которого связывается с операциями попавшей в поле зрения SEC компании Bering Explorer Fund Ltd. Ранее их брокерские счета были заблокированы по заявлению SEC.

Американский регулятор утверждает, что трейдеры зарабатывали на данных о финансовом состоянии компаний, которые им передавались до того, как эта информация становилась известна публично. Она якобы приобреталась в 2012-2014 годах у украинских хакеров Ивана Турчинова и Александра Еременко, которые взламывали закрытые ленты информагентств.

Всего ответчиками по иску регулятора, поданному в августе 2015 года, было заявлено 34 ответчика, среди которых физические и юридические лица, проживающие и зарегистрированные в России, США, Франции, на Украине, Кипре и Мальте.

В середине ноября стало известно о том, что российские трейдеры Александр Федосеев и Роман Лавлинский по соглашению с SEC выплатят около 1,2 миллиона долларов, заработанных, по данным властей США, на незаконном использовании инсайдерской информации.

На начало ноября соглашения об урегулировании претензий со стороны SEC были заключены с 13 ответчиками на общую сумму выплат в 53 миллиона долларов. В этом списке значится в том числе проживающий в Москве Давид Амарян, под управлением которого находились зарегистрированные на Британских Виргинских островах фонды Ocean Prime, Intertrade Pacific, Copperstone Capital, а также Copperstone Alpha Fundс Кайман. Общая сумма выплат составила 10 миллионов долларов. При этом больше заплатил только украинский фонд Jaspen Capital Partners вместе с его генеральным директором Андреем Супранонком — 30 миллионов долларов.

Между тем в феврале этого года американский регулятор подал в Федеральный суд округа Нью-Джерси еще одно заявление, по которому заявлены еще девять ответчиков, среди которых четверо петербуржцев и некий Антон Маслов, точное место проживания которого не установлено и который владеет Tarek Investors.

Параллельно американской прокуратурой по факту организации мошенничества было открыто уголовное дело, по которому проходят пять человек. Двое — Аркадий Дубовой и его сын Игорь — признали вину.

Уведомление о проведении судебных процедур должно направляться через уполномоченный орган — Министерство юстиции РФ, в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам.

Трудности с уведомлением российских участников разбирательств в американских судах и заинтересованных лиц начались еще в 2003 году, когда Россия отказалась передавать судебные документы через Министерство юстиции. Таким образом Москва отреагировала на введение Вашингтоном с 1 июня 2003 года пошлины на обработку запросов по документам и уведомлениям.

В связи с игнорированием запросов о помощи по гражданским и торговым делам, участникам разбирательств в США было рекомендовано искать альтернативные способы уведомления лиц, находящихся в России.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Регулятор США уведомит российских трейдеров об иске по электронной почте

16:23 15/12/2016 Американский финансовый регулятор обратился в суд за разрешением уведомить по электронной почте двух российских трейдеров о том, что они выступают ответчиками по иску о мошенничестве, следует из имеющихся в распоряжении РАПСИ документов.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Регулятор США уведомит российских трейдеров об иске по электронной почте

16:23 15/12/2016 Американский финансовый регулятор обратился в суд за разрешением уведомить по электронной почте двух российских трейдеров о том, что они выступают ответчиками по иску о мошенничестве, следует из имеющихся в распоряжении РАПСИ документов.

Путин наделил Минюст и ФССП функциями по контролю за коллекторами

16:46 15/12/2016 Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому на Минюст и на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) возложены функции по контролю за деятельностью коллекторов.

Суд снизил штраф до 300 тыс руб осужденному за экстремизм блогеру Носик­у

15:54 15/12/2016 ­Московский городской суд изменил ­приговор в отношении ­блогера Антона Носика­, осужденного к штраф­у в размере 500 тысяч­ рублей за возбуждение ненависти и вражды, снизив сумму штрафа до 300 тысяч рублей, передает в­ четверг корреспонден­т РАПСИ из зала суда.

Мультимедиа

Инфографика: Долговая разгрузка
Инфографика: Численность полиции и статистика убийств
Видео: Протестные стихи и очереди за едой - как живет палаточный городок на Майдане
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера