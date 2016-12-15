Регулятор США уведомит российских трейдеров об иске по электронной почте

Коллаж РИА Новости.

16:23 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек – РАПСИ. Американский финансовый регулятор обратился в суд за разрешением уведомить по электронной почте двух российских трейдеров о том, что они выступают ответчиками по иску о мошенничестве, следует из имеющихся в распоряжении РАПСИ документов.

Кроме того, Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) намерена направить уведомление одному из россиян через его американского брокера.

Речь идет о Николае Слепенкове, владельце Escada Logistics Ltd., и Максиме Захарченко, имя которого связывается с операциями попавшей в поле зрения SEC компании Bering Explorer Fund Ltd. Ранее их брокерские счета были заблокированы по заявлению SEC.

Американский регулятор утверждает, что трейдеры зарабатывали на данных о финансовом состоянии компаний, которые им передавались до того, как эта информация становилась известна публично. Она якобы приобреталась в 2012-2014 годах у украинских хакеров Ивана Турчинова и Александра Еременко, которые взламывали закрытые ленты информагентств.

Всего ответчиками по иску регулятора, поданному в августе 2015 года, было заявлено 34 ответчика, среди которых физические и юридические лица, проживающие и зарегистрированные в России, США, Франции, на Украине, Кипре и Мальте.

В середине ноября стало известно о том, что российские трейдеры Александр Федосеев и Роман Лавлинский по соглашению с SEC выплатят около 1,2 миллиона долларов, заработанных, по данным властей США, на незаконном использовании инсайдерской информации.

На начало ноября соглашения об урегулировании претензий со стороны SEC были заключены с 13 ответчиками на общую сумму выплат в 53 миллиона долларов. В этом списке значится в том числе проживающий в Москве Давид Амарян, под управлением которого находились зарегистрированные на Британских Виргинских островах фонды Ocean Prime, Intertrade Pacific, Copperstone Capital, а также Copperstone Alpha Fundс Кайман. Общая сумма выплат составила 10 миллионов долларов. При этом больше заплатил только украинский фонд Jaspen Capital Partners вместе с его генеральным директором Андреем Супранонком — 30 миллионов долларов.

Между тем в феврале этого года американский регулятор подал в Федеральный суд округа Нью-Джерси еще одно заявление, по которому заявлены еще девять ответчиков, среди которых четверо петербуржцев и некий Антон Маслов, точное место проживания которого не установлено и который владеет Tarek Investors.

Параллельно американской прокуратурой по факту организации мошенничества было открыто уголовное дело, по которому проходят пять человек. Двое — Аркадий Дубовой и его сын Игорь — признали вину.

Уведомление о проведении судебных процедур должно направляться через уполномоченный орган — Министерство юстиции РФ, в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам.

Трудности с уведомлением российских участников разбирательств в американских судах и заинтересованных лиц начались еще в 2003 году, когда Россия отказалась передавать судебные документы через Министерство юстиции. Таким образом Москва отреагировала на введение Вашингтоном с 1 июня 2003 года пошлины на обработку запросов по документам и уведомлениям.

В связи с игнорированием запросов о помощи по гражданским и торговым делам, участникам разбирательств в США было рекомендовано искать альтернативные способы уведомления лиц, находящихся в России.