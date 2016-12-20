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ЕСПЧ присудил €2,5 тыс компенсации националисту Белову (Поткину)

Сюжет: Дело националиста Александра Поткина (Белова)
Контекст
Теги: Европейский суд по правам человека, Александр Поткин (Белов), Франция, Россия
14:29 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил бывшему лидеру признанного экстремистским и запрещенного в РФ "Движения против нелегальной иммиграции" Александру Белову (Поткину) 2,5 тысячи евро компенсации, сообщила РАПСИ адвокат Ирина Хрунова.

"Европейский суд по правам человека удовлетворил просьбу российских властей о принятии односторонней декларации по делу Белова (Поткина) о чрезмерно длительном содержании под стражей в течение 15 месяцев. Напомню, что сам он ранее отказался от предложенного правительством мирового соглашения. В этой односторонней декларации власти признали нарушения, а именно длительное содержание под стражей Белова и волокиту в обжаловании в судах Москвы. Теперь государство выплатит заявителю 2500 евро компенсации. В решении ЕСПЧ указано, что Россия  признает чрезмерную продолжительность досудебного содержания под стражей", - рассказала Хрунова. 

В конце августа этого года Мещанский суд Москвы приговорил Белова к 7,5 годам колонии общего режима по делу о создании организованного экстремистского сообщества на средства, похищенные в казахстанском БТА-банке, со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск к Поткину потерпевшей стороны на сумму в 4,9 миллиарда рублей.

Однако 7 декабря Мосгорсуд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты на приговор, вернул ее в первую инстанцию для устранения недостатков.

Согласно обвинительному заключению, экс-глава БТА-банка Мухтар Аблязов, обладающий значительными средствами и желанием нарушения конституционного строя в Республике Казахстан, обратился к Поткину по вопросу создания экстремистского сообщества, с чем тот согласился. Поткин для деятельности экстремистского сообщества использовал похищенные в БТА-банке средства. Целью сообщества являлась дестабилизация политической обстановки в Казахстане, нагнетание националистической обстановки в республике.

Судом и следствием установлено, что Поткин, осуществляя руководство экстремистским сообществом, инициировал референдум в Интернете по национальным вопросам, преследовавший возбуждение вражды на национальной почве между русскими и казахами. Также Поткин, по версии следствия, создал проект "Злой казах", привлекал к массовым мероприятиям новых участников.

Для финансирования экстремистского сообщества Поткин, по версии следствия, принял участие в хищении и дальнейшей легализации средств БТА-банка, всего из кредитного учреждения было похищено более 19 миллиардов рублей.

Своей вину в инкриминируемых деяниях Поткин не признал.

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ЕСПЧ присудил €2,5 тыс компенсации националисту Белову (Поткину)

14:29 20/12/2016 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил бывшему лидеру признанного экстремистским и запрещенного в РФ "Движения против нелегальной иммиграции" Александру Белову (Поткину) 2,5 тысячи евро компенсации, сообщила РАПСИ адвокат Ирина Хрунова.
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