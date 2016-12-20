Компаниям Кацыва, борющимся за активы в США, требуется новый адвокат

15:09 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек – РАПСИ. Подконтрольным предпринимателю Денису Кацыву компаниям, оспаривающим конфискацию активов в США, предписано до 17 января найти нового адвоката после отстранения от участия в деле юрфирмы BakerHostetler и ее партнера Джона Москоу.

Это дело тянется с сентября 2013 года, когда американские власти подали заявление о конфискации активов, принадлежащих 11 компаниям, под управлением которых находится элитная недвижимость в Нью-Йорке. В США полагают, что за счет приобретения этих активов отмывались грязные российские деньги. По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, речь идет о сумме в 230 миллионов долларов, которые были похищены в результате мошенничества, раскрытого юристом Сергеем Магнитским.

Под подозрение попали структуры, аффилированные с кипрской Prevezon Holdings Limited, единственным акционером которой является сын экс-министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв. В «черном списке» США значатся семь фирм, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% — у Martash Holdings Кацыва.

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка в декабре 2015 года отстранил BakerHostetler и Джона Москоу от участия в этом деле на стороне группы Prevezon из-за возникшего конфликта интересов. Выяснилось, что в 2008–2009 годах партнер BakerHostetler представлял интересы инвестфонда Hermitage Capital, когда у него возникли проблемы в России.

Апелляционный суд второго округа в США оставил в силе решение, которым BakerHostetler и Москоу были отстранены от участия в деле Prevezon.