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Администрация Обамы надеется освободить до 18 заключенных Гуантанамо

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Теги: Международное право, США
16:18 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек – РАПСИ. Администрация президента США Барка Обамы намерена ходатайствовать о передаче 17-18 заключенных тюрьмы Гуантанамо властям Италии, Омана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), с которыми достигнуты соответствующие соглашения, сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Если этот план будет реализован, в тюрьме на Острове свободы, по информации издания, останется 41-42 заключенных.

Между тем самая большая партия заключенных Гуантанамо за время нахождения Обамы в должности президента США – пятнадцать человек - были отправлены ранее в этом году в ОАЭ. Об этом в августе сообщало агентство Associated Press.

Тюрьма была открыта в январе 2002 года для содержания подозреваемых в связях с террористическими организациями. Заключенные содержатся на Гуантанамо в большинстве случаев годами без предъявления им каких-либо обвинений.

После передачи третьим странам бывшие узники, будучи ограниченными в передвижениях и связях, проходят реабилитацию под надзором уполномоченных органов.

В июле этого года власти США приняли решение о переводе в другое место заключения Равиля Мингазова, последнего из девяти россиян, находившихся в Гуантанамо. Он провел в тюрьме на острове более 14 лет, с 2002 года, также без предъявления обвинений. Власти США отказались от комментариев о его дальнейшей судьбе и возможности его передачи России.

 

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Администрация Обамы надеется освободить до 18 заключенных Гуантанамо

16:18 20/12/2016 Администрация президента США Барка Обамы намерена ходатайствовать о передаче 17-18 заключенных тюрьмы Гуантанамо властям Италии, Омана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), с которыми достигнуты соответствующие соглашения, сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.
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