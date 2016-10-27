ВС РФ: штраф = унижение, водители могут требовать компенсацию

13:14 27/10/2016

Важное для незаконно оштрафованных водителей решение принял Верховный суд (ВС) РФ: высшая инстанция указала, что необоснованное привлечение автовладельцев к ответственности может являться для них унизительным. Соответственно, они могут и должны требовать возмещение компенсации морального вреда за ошибки ГИБДД. Такое право распространяется и на случаи, когда водители смогли добиться правды в суде и фактически «неправильные штрафы» не оплачивали.

Обгон, которого не было

Победы в высшем суде добился водитель из Липецкой области Авцынов Д.К., которого автоинспекторы оштрафовали на 500 рублей за обгон автомобиля в зоне действия знака, запрещающего такие маневры.

Однако суд установил, что Авцынов не смог бы совершить обгон даже при большом желании: встречная полоса на тот момент была перегорожена бетонными заграждениями, о чем свидетельствовала видеозапись «правонарушителя». Суд отменил решение ГИБДД о штрафе и прекратил административное дело.

Между тем, заведомо несправедливо привлеченный к административной ответственности водитель не стал на этом останавливаться и подал в суд иск к Минфину и МВД. В новом деле Авцынов потребовал возместить ему расходы на оплату услуг адвоката и компенсировать моральный вред. Каждое требование он расценил в 5 тысяч рублей.

Советский суд Липецка удовлетворил новый иск частично: за работу защитника взыскали 4,5 тысячи рублей, а в возмещении морального ущерба водителю отказали. Липецкий областной суд такое решение поддержал.

Отклоняя требования о компенсации морального вреда, суд указал, что водитель не был незаконно осужден или привлечен к уголовной ответственности, не находился под стражей или под административным арестом и не привлекался к исправительным работам. По мнению суда, именно такие необоснованные действия являются основанием для требования компенсировать моральный ущерб.

Суд апелляционной инстанции дополнительно сослался на то, что прекращение производства по делу об административном правонарушении не влечет безусловную компенсацию морального вреда.

«В данном случае (при прекращении дела – ред. РАПСИ) возмещение морального вреда может иметь место только тогда, когда в результате незаконных действий должностного лица были причинены физические или нравственные страдания гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие ему другие нематериальные блага», - пришел к выводу Липецкий облсуд.

Но ВС РФ не согласился с такими выводами.

Вред от административных дел

ВС напомнил о статье 53 Конституции РФ, которая закрепляет право каждого на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

И водители, и необоснованно выписанные им штрафы не являются исключениями.

«Когда в отношении лица, привлеченного к административной ответственности, производство по делу об административном правонарушении прекращено на основании пункта 1 и пункта 2 статьи 24.5 КоАП РФ, применяются правила, установленные в статьях 1069-1070 Гражданского кодекса (ГК) РФ. Так, согласно статье 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов подлежит возмещению», - указал ВС РФ.

Он напомнил и о части 3 статьи 33 ФЗ «О полиции», которая закрепляет, что вред от противоправных действий (бездействия) сотрудника полиции при выполнении им служебных обязанностей подлежит возмещению.

Также, согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, прекращение дела не является преградой для возмещения административным преследованием имущественного ущерба и компенсации морального вреда. (жалобы М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В. Филандрова).

Таким образом, правовые нормы допускают возможность удовлетворения требования о компенсации морального вреда лица, в отношении которого дело об административном правонарушении прекращено, пояснил ВС.

Унижение от необоснованного штрафа

Все судебные инстанции согласились, что водитель в данном случае был привлечен к ответственности необоснованно.

Истец в требовании о компенсации морального вреда указал, что в результате неправомерных действий инспектора ГИБДД было нарушено такое принадлежащего ему нематериальное благо, как достоинство.

Однако липецкие суды не указали, почему они считают, что достоинство истца как самооценка таких качеств, как добросовестность и законопослушность, не подпадает под перечень нематериальных благ, содержащихся в статье 150 ГК РФ.

«Суд также не учел, что моральный вред может заключаться в испытываемом унижении, ином другом дискомфортном состоянии, а также не установил наличие причинной связи между имевшими место нравственными страданиями и незаконным привлечением истца к административной ответственности», - отметил ВС.

Он также счел неправомерным снижение компенсации за расходы на услуги адвокатов с 5 до 4,5 тысяч рублей.

«Суд мотивировал свое решение в том числе ссылкой на требования разумности и справедливости. Между тем в силу пункта 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Это судом не было принято во внимание», - говорится в постановлении.

Допущенные нарушения являются существенными, они повлияли на исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, посчитала вышестоящая инстанция.

В связи с этим ВС отменил апелляционное определение Липецкого областного суда и отправил дело на новое апелляционное рассмотрение.

«При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и разрешить спор в соответствии с требованиями закона», - отметил ВС РФ.



Алиса Фокс