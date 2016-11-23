Расследование РАПСИ: как IKEA "платит" налоги в России

flickr.com/kaktuslampan

13:10 23/11/2016

В последние годы компания ИКЕА стала рекордсменом по количеству пройденных в России судов. В картотеке арбитражных дел зарегистрировано более 200 исков непосредственно к шведскому концерну. Общее количество судебных дел с его участием превысило 560. Вызывает недоумение, из-за чего у шведского производителя и продавца мебели могли возникнуть настолько большие проблемы с законом в России?

В отношении ИКЕА сейчас ведутся, как минимум, два параллельных серьезных расследования по поводу неуплаты налогов, которые могут подорвать благосостояние международного холдинга. А главное – вскрыть масштабную схему по уклонению от уплаты налогов.

Эксперты уже обнаружили признаки того, что другие транснациональные компании, возможно, применяют аналогичные хитрости, в которых юристы усматривают признаки мошенничества или даже коррупционного сговора (например, в сентябре по результатам расследования в отношении Apple Еврокомиссия пришла к выводу, что Ирландия предоставляла корпорации неоправданные налоговые льготы. Теперь корпорация должна вернуть неуплаченные налоги стране в размере 13 миллиардов евро). Так что ее раскрытие вполне способно кардинально изменить правила игры между крупным бизнесом и государственными органами.

После возбуждения очередного уголовного дела против ИКЕА, на этот раз по поводу неуплаты налогов на 32 млрд. руб., РАПСИ провело журналистское расследование, чтобы выяснить, что происходит в России с зарубежным холдингом.

Сделка

Причиной возбуждения дела, как следует из постановления (имеется в распоряжении РАПСИ), стала сделка, происшедшая 29 августа 2011 года. Немецкая IKEA Einrichtungs GmbH заключила договор купли-продажи с нидерландской компанией Fuprin Holding VI B.V в отношении российских «дочек» ИКЕА: ИКЕА МОС, ИКЕА ТОРГ, ИКЕА ДОМ.

Соглашение между сторонами предусматривало продажу 99,9992% долей ООО «ИКЕА Мос», владеющего 14 торговыми центрами МЕГА и «Химки Бизнес-парк». В соответствии с условием договора нидерландская фирма выплатила за доли 840 млн. евро, что на момент сделки составило чуть более 35 млрд. руб. Одновременно были проданы 99% долей в ИКЕА ТОРГ и 10% в ИКЕА ДОМ.

В УЭБиПК ГУ МВД по Московской области и Следственном комитете (СК) пришли к выводу, что во время сделки компании существенно занизили стоимость продаваемых активов. IKEA Einrichtungs GmbH получила «доход от реализации доли в уставном капитале» ИКЕА МОС, не представив соответствующие налоговые декларации, и не заплатила налог на прибыль, хотя сам договор купли-продажи был зарегистрирован нотариусом в городе Химки.

По расчетам следствия, сумма неуплаченных налогов составила 32,3 млрд. руб. без пени и штрафов, или на 2 млрд. руб. больше, чем выручка ИКЕА МОС за 2015 год.

Цена

Помимо неуплаты налогов, следствие подозревает ИКЕА в занижении цены сделки.

Согласно показаниям адвоката ИКЕА Семена Шевченко, цена 840 млн. евро (в российском эквиваленте 35 млрд. руб) основана на оценке нидерландской компанией KPMG.

Следователи в своем отчете ссылаются на результаты независимой экспертизы, которая показала, что на момент совершения сделки действительная рыночная стоимость ИКЕА МОС составляла 161,45 млрд. руб. или 5,627 млрд. долларов. Что в 4,7 раза выше цены сделки.

На наш взгляд, в своем отчете следственные органы также, в свою очередь, сильно занизили цену сделки, по неизвестным причинам пойдя навстречу зарубежным инвесторам.

Если использовать цены аналогичных сделок, совершенных в тот же период, то рыночная цена ИКЕА МОС, владеющей объектами коммерческой недвижимости в России общей площадью около 2,5 млн. кв. м (14 ТЦ МЕГА и Складской комплекс Есипово) могла на момент сделки составлять 10 млрд. долларов – т.е. в десять раз больше цены сделки.

Для большей объективности можно сравнить эту сделку с текущими предложениями на российском рынке. Например, австрийская компания Immofinanz сейчас продает российский портфель активов, в который входят торговые центры суммарной площадью 465 тыс. кв.м., за 1,1 млрд. евро. И это с учетом кризиса и общего снижения цен на недвижимость.

Еще более характерна продажа в 2013 году ТЦ «Метрополис» площадью 205 тыс. кв.м. американской компании Morgan Stanley. Цена сделки, по разным данным, составила от 1,2 до 2 млрд. долл.

Согласно внутрикорпоративной документации ИКЕА рыночная стоимость активов ИКЕА МОС составляет 200 млрд. руб. при этом реальная рыночная цена из расчета аналогичных сделок - 350 млрд. руб.

Таким образом, из вышеуказанных фактов следует, что оценка рыночной стоимости сделки, использованная следствием при возбуждении уголовного дела, на 20 % ниже самооценки ИКЕА своих активов и в два раза ниже цены аналогичных сделок того периода на российском рынке.

При этом сама цена сделки почти в шесть раз меньше собственной оценки своих активов ИКЕА МОС и в 10 раз меньше цены аналогичных сделок того периода.

Вряд ли могут существовать какие-либо разумные деловые или финансовые причины для такого демпинга.

Налоги и инвестиции ИКЕА за первые десять лет в России

Впервые за много лет компания ИКЕА МОС заплатила налог на прибыль в 2014 году. Однако сумма налога составила всего 0,36% от выручки за 2014 год. За весь период деятельность компании, данные о которой имеются в открытом доступе, сумма платежей по налогу на прибыль не превышала 0,38% от выручки, которая с 2005 по 2014г. составила более 193 млрд. руб., при себестоимости 106 млрд. руб.

Как сообщал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Юрий Полупанов уплата налогов в размере менее 0,5% с оборотов должна привлечь внимание банков, поскольку «деятельность таких клиентов не имеет очевидного экономического смысла и очевидной законной цели.

По решению суда по делу А40-40215/2012 ИКЕА МОС возместила НДС из бюджета РФ на сумму около 1 млрд. руб.

Решением по делу №А40-209937/2014 признана безнадежной ко взысканию задолженность ИКЕА МОС перед бюджетом РФ в размере более 30 млн. руб., еще один долг в размере 1,2 млн. руб. был признан безнадежным ко взысканию по решению №А40-39857/2015, ни с одним из двух решений суда инспекция не спорила. Поясним, что признать безнадежным и простить можно тот долг перед бюджетом, с которым компания согласна, но инспекция по неизвестным причинам пропустила сроки давности и поэтому не может его взыскать, а платить добровольно компания отказывается.

По делу №А40-56804/13 налоговая инспекция пыталась отстоять налоговые претензии к ИКЕА МОС в размере 598 млн. руб., но также безуспешно. ВАС РФ по делу №А40-75971/2010 поддержал иностранного «инвестора» и ИКЕА МОС снова оспорила претензии инспекции на 1 млрд. руб., часть из которых была связана с недобросовестными компаниями, руководители которых не имели отношения к их деятельности, не подписывали никакие документы и договоры с ИКЕА МОС.

Попытку доказать всем, что ИКЕА МОС не инвестирует в экономику России предпринимала Самарская налоговая инспекция, принявшая 17 решений об отказе ИКЕА МОС в возврате 244 млн. руб., считая, что ИКЕА МОС не вправе применять льготу по налогу на имущество для инвесторов. Инспекция считала, что объект построен с нарушениями Градостроительного Кодекса РФ и разрешение на его строительство получено только в 2010 году, тогда как строительство начато в 2006 году. Однако решением суда по делу №А55-10890/2014 суд обязал налоговый орган возвратить из бюджета РФ 244 млн. руб.

Выводы о том, что ИКЕА МОС является крупнейшим иностранным инвестором является не совсем убедительным, поскольку ИКЕА МОС инвестирует не иностранные капиталы, а деньги российских компаний – будущих арендаторов торговых центров «Мега», которые заключают договоры аренды будущих помещений и вносят деньги задолго до окончания строительства.

Ошибка ИКЕА

В этой связи важнейшим вопросом для российского правового климата является определение условий, которые позволили иностранной компании провернуть такую операцию в нашей стране.

Как следует из постановления Следственного комитета, манипуляции со стоимостью стали возможны из-за того, что в сделке в качестве представителей продавцов и покупателей по доверенности выступали одни и те же руководящие сотрудники ИКЕА МОС. Они определяли условия, структуру и цену сделки. Одни и те же лица выступали в качестве представителей продавца и покупателя, чередуясь попеременно в разных сочетаниях, осуществляли подготовку документов, контролировали и готовили документы для представления их на оценку с целью получения максимально возможной низкой цены за продаваемые объекты.

Отсутствие регистрации постоянного представительства IKEA Einrichtungs в РФ при наличии его признаков, выдача доверенностей от имени продавца и покупателя на заключение договоров одним и тем же лицам, а также информированность доверенных лиц о финансовом состоянии ИКЕА МОС, ИКЕА ТОРГ, ИКЕА ДОМ в силу занимаемых ими должностей могут свидетельствовать о наличии умысла на уклонение от уплаты налогов в РФ в особо крупном размере.

Двойное уклонение

Почему же ИКЕА была уверена, что ей не придется платить налоги в России? Как заявляют представители холдинга: в ИКЕА решили заплатить налог в Германии и рассчитывали, что норма о двойном налогообложении оставит российский бюджет без копейки.

Прецедент ИКЕА является лишь частным примером, иллюстрирующим правило. Юристы замечают, что зарубежные инвесторы вообще не особо любят платить налоги, тем более в России, которую многие иностранные компании воспринимают, в первую очередь, как источник сверхприбылей. Одной из причин нежелания платить налоги является отсутствие в России эффективного механизма, который позволит взыскать налоги на основании норм Налогового кодекса.

Например, если доли продаются российской компанией, то она как налоговый агент должна удержать налог по такой сделке и перечислить его в бюджет России (п.1 ст.310 НК РФ). Но если схему сделки немного изменить и сделать сделку между двумя иностранными компаниями, то налог можно не платить совсем несмотря на прямую норму НК РФ? Опрошенные РАПСИ специалисты по налогам видят проблему в том, что в России отсутствует действенный механизм удержания налогов при проведении сделок между двумя иностранными компаниями в отношении активов на территории России, так как ФНС России не осуществляет принудительной постановки на учет таких иностранных компаний в качестве налогоплательщиков в России.

Получается, если иностранная организация - продавец не встала на учет добровольно, то проверить ее и взыскать налог без участия Следственного комитета России невозможно!

Эта деталь принципиально важна в схеме, которую выстроила ИКЕА при оформлении сделок в России. Расчет был на то, что отсутствие регистрации постоянного представительства немецкой IKEA Einrichtungs GmbH в налоговых органах РФ не позволит ФНС России осуществить налоговый контроль за сделками. ФНС России не может проводить проверок налогоплательщиков без их постановки на учет в качестве таковых. Следственные же органы в 2011 году не имели полномочий на возбуждение уголовных дел по фактам неуплаты налогов без наличия акта налоговой проверки территориальных органов ФНС России. Такое право было им возвращено лишь в 2014 году.

Оспаривая законность возбуждения уголовного дела по факту неуплаты налога в России с данной сделки, ИКЕА заявляет о том, что налог с нее был в полном объеме уплачен IKEA Einrichtungs GmbH в Германии. Однако уплата налога в Германии в соответствии со ст.23 «Соглашения между РФ и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения» не освобождает лицо от уплаты налога в РФ. Устранение двойного налогообложения происходит путем зачета, а разница между начисленным в РФ и уплаченным в Германии налогами подлежит уплате в бюджет РФ.

Из объяснений адвоката ИКЕА Семена Шевченко известно, что сумма налога в Германии, уплаченная ИКЕА от сделки, могла составить 193 000 евро налога (примерно 8 млн. руб. по курсу на тот момент). В России же, даже с учетом заниженной следственными органами оценки рыночной цены сделки, ИКЕА должна была заплатить не менее 32 млрд. руб. налога – т.е. в 4000 раз больше, кроме того, пени по ст.75 НК РФ в размере 17,5 млрд. руб., штраф за умышленное занижение цены по п.3 ст.122 НК РФ в размере 12,8 млрд. руб., итого 62,3 млрд. руб.

Если же ориентироваться на «самооценку» стоимости ИКЕА МОС самой ИКЕА, то сумма неуплаченного налога может составить почти 40 млрд. руб., пени 22 млрд. руб., штрафа 16 млрд. руб., итого 78 млрд. руб.

Проведение сделки по цене аналогичных того же периода могла дать российскому бюджету почти 70 млрд. руб., что в 8 750 раз больше суммы налога, уплаченного ИКЕА в Германии, кроме того, пени 38 млрд. руб., штраф 28 млрд. руб., всего 136 млрд. руб.

При этом при совершении сделки по рыночной стоимости для ИКЕА была бы выгодна уплата налога именно в РФ, а не в Германии, поскольку ставка налога на прибыль в Германии выше, чем в России, а сам налог рассчитывается в рублях по курсу 2011 года.

Согласно НК РФ и Соглашению об избежании двойного налогообложения между Россией и Германией, следствие может вычесть уплаченные в Германии 193 тыс. евро.

ИКЕА не подвергнется повторному налогообложению – компании всего лишь надо будет доплатить оставшуюся сумму, т.е. по факту просто заплатить налог в России.

Заявления ИКЕА о том, что уплатой 193 тыс. евро в Германии ИКЕА получила освобождение от уплаты налога в России в сумме 32 млрд. руб. (или 70 млрд. руб., если считать по действительно рыночной стоимости) является даже не злоупотреблением правом, а издевательством над Россией и нашей правовой системой.

Международный контекст

Пока же попытаемся разобраться, почему российские «дочки» ИКЕА были перепроданы именно нидерландскому звену холдинга.

Большой подсказкой в решении этой задачи способно стать расследование, проведенное депутатами Европарламента. В своем докладе они утверждают, что ИКЕА «была структурирована таким образом, чтобы уйти от налогов».

По данным членов Европарламента, с 1991 по 2014 год компания Inter IKEA Group, которая управляет всей розничной торговлей компании и владеет торговой маркой IKEA, избежала уплаты налогов с 84% своих доходов с франшиз с помощью дочерней компании в Нидерландах. В докладе сообщается, что из налогооблагаемой базы было выведено более 12 млрд. евро из 14,3 млрд., полученных компанией в качестве роялти за этот период.

В Нидерландах также базируется фонд Stichting INGKA Foundation, являющийся юридическим владельцем материнской компании IKEA Group (управляет 328 магазинами IKEA в 28 странах, а также фабриками, логистическими цепочками и принадлежащими компании лесными ресурсами) – опять же нидерландской INGKA Holding BV.

Причина такой симпатии к Нидерландам со стороны шведской компании, по всей видимости, в том, что законодательство этой страны достаточно благоприятно для создания т.н. транзитных компаний. Если нидерландская компания отправляет за рубеж процентные платежи, то эти средства не облагаются налогом.

Однако наиболее интересной частью расследования членов Европарламента, на наш взгляд, является версия реорганизации холдинга ИКЕА с целью ухода от уплаты налога. Для этого был выбран такой оригинальный способ как формирование долга между двумя подконтрольными компаниями. В 2012 году была оформлена сделка по приобретению бренда IKEA. Ее профинансировал лихтенштейнский фонд Interogo Foundation, в результате чего у Inter IKEA Systems BV образовался перед ним долг в несколько миллиардов евро. Выплачивая этот долг, нидерландская «дочка» ИКЕА могла выводить средства из-под налогообложения. В Лихтенштейне доходы от иностранных «дочек» не облагаются налогами.

По данным доклада, представленного в Европарламенте, с 2012 по 2014 год Inter IKEA Systems BV выплатила дочерней компании лихтенштейнского фонда в Люксембурге, Interogo Finance SA, почти 1 млрд. евро.

Можно предположить, что изобретение столь филигранной схемы ухода от налогов достойно пера профессора права международного масштаба. Таковым является бывший председатель совета директоров IKEA Group и член совета директоров Inter IKEА Йоран Гросскопф – признанный специалист именно в вопросах налогообложения, а также, по разным данным, правая рука основателя ИКЕА Ингвара Кампрада и даже его сосед.

Неудивительно, что для ключевой роли в управлении холдингом Кампрадом был избран профессор, посвятивший жизнь изучению тонкостей налогового законодательства. Ведь отношение самого Кампрада к необходимости платить налоги изначально было настолько болезненным, что некоторые психоаналитики могли бы назвать это одной из форм патологических фобий. Кампрад даже покинул родную страну более сорока лет назад в знак протеста против высоких, по его мнению, налогов. Только год назад он решился впервые с 1973 года заплатить подоходный налог в Швеции.

В этом контексте особое значение получает удивительный прокол, допущенный представителями ИКЕА в России при оформлении сделок. Недооценка российских специалистов со стороны ИКЕА может оказаться редкой удачей, которая даст шанс распутать клубок грандиозной схемы уклонения от уплаты налогов и заставить международные концерны нести такую же финансовую ответственность во всех странах, где представлены их филиалы, как и у простых граждан этих государств.

В ходе проведения данного расследования РАПСИ направляло запросы и просило представить комментарии в пресс-службу ИКЕА, однако пока какого-либо ответа получено не было. РАПСИ надеется получить ответы на эти вопросы или комментарии по фактам, изложенным в данной статье, непосредственно от представителей ИКЕА или ее адвокатов.

РАПСИ продолжает свое расследование и планирует рассказать своим читателям об истинных деловых целях проведенных в 2011 году сделок по продаже бизнеса ИКЕА в России, а также о новой реорганизации, которая проводится ИКЕА в настоящее время.