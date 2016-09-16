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Экс-глава "Мостовика" осужден на 4 года за уклонение от уплаты налогов

Контекст
Теги: Мошенничество, Налог, Мостовик, Омская область, Россия
14:50 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Куйбышевский районный суд города Омска приговорил экс-руководителя ООО НПО "Мостовик" Олега Шишова к 4 годам заключения по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РАПСИ помощник судьи.

"Шишову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сказала представительница суда.

Как сообщалось ранее, Шишов полностью раскаялся в содеянном и ходатайствовал перед судом о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

По данным следствия, Шишов в 2009–2011 годах внес в финансовые документы ООО НПО "Мостовик" и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций-контрагентов, в том числе номинальных, строительно-монтажных работ на объектах, расположенных на территории  Владивостока, Омска, Тюмени, Тобольска, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальского края, отразив их в составе налоговых вычетов.

"Как удалось установить следствию, указанные в финансовых документах и декларациях организации работы для ООО НПО "Мостовик" не выполнялись, весь объем работ был выполнен самостоятельно рабочими НПО "Мостовик" либо иными привлеченными организациями. В результате этих противоправных действий Шишов уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 478 миллионов рублей", — сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Кроме того, Шишов совершил мошеннические действия, похитив полученные в виде аванса 526 миллионов рублей, выделенных на строительство окружной дороги города Омска, считают в ведомстве.

"Фактически Шишов к строительству не приступил, строительные материалы для этой цели не приобрел, обязательства, предусмотренные контрактом по строительству окружной дороги, не исполнил, а все денежные средства потратил на погашение кредитов НПО "Мостовик", — говорится в сообщении.

Материалы уголовного дела составили 221 том.

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Экс-глава "Мостовика" осужден на 4 года за уклонение от уплаты налогов

14:50 16/09/2016 Куйбышевский районный суд города Омска приговорил экс-руководителя ООО НПО "Мостовик" Олега Шишова к 4 годам заключения по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере.
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