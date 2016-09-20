Дело экс-депутата Заксобрания Красноярского края Седова дошло до суда

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08:42 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Дело бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Владимира Седова, обвиняемого в мошенничестве на 1,1 миллиона рублей, направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили РАПСИ в пресс-службе ГСУСК по региону.

"Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Законодательного Собрания Красноярского края второго созыва Владимира Седова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) УК РФ. В настоящее время уголовное дело… направлено в суд для рассмотрения", — говорится в сообщении.

Из сообщения также следует, что было изменено обвинение, предъявленное депутату, с "получения взятки" на "мошенничество".

По версии следствия, в декабре 2015 года Седов узнал о готовящихся краевыми службами строительного надзора, жилищного контроля и по контролю в области градостроительной деятельности, а также прокуратурой Емельяновского района проверках хода строительства микрорайона "Златоулочка". Также ему было известно о том, что в СМИ сообщается о проблемах при строительстве данного микрорайона.

"Седов решил получить от представителя ООО "Злата" вознаграждение за общее покровительство при урегулировании вопросов с контрольно-надзорными органами. Он предложил представителю ООО "Злата" за денежное вознаграждение в сумме 12 миллионов рублей решить вопрос с прекращением дальнейших проверок деятельности контролирующими органами. Седов сообщил не соответствующую действительности информацию о причинах проведения вышеуказанных проверок и наличии у него возможности, при условии передачи ему денежных средств, используя свои должностные полномочия, повлиять на ход и результаты данных проверок", - отмечает пресс-служба.

В ходе следствия депутат полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении.

Ранее СК сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) региона задержали Седова по подозрению в получении взятки в 1,1 миллиона рублей. Депутат был арестован.

Владимир Седов был избран в законодательное собрания Красноярского края от КПРФ, но весной 2015 года исключен из рядов партии.