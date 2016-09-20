Создание ювенальных судов в России необходимо – Лебедев

09:08 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Всероссийский съезд судей в конце этого года может рассмотреть вопрос о создании в России специальных ювенальных судов, рассматривающих дела с участием несовершеннолетних, сообщил журналистам во вторник председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

"Вопрос ювенальной юстиции, возможно, будет обсуждаться на Всероссийском съезде судей. Здесь есть сторонники специализации, и есть оппоненты. Есть определенные отношения к различным направлениям, которые предлагаются ввести в ювенальной юстиции. В целом, думаю, что если не сейчас, то в ближайшее время такая специализация необходима", — сообщает РИА Новости, цитируя Лебедева.

Он также отметил, что такая специализация, пусть в усеченном порядке, но всегда была в советское время, когда уголовные дела в отношении несовершеннолетних рассматривались специальными судьями с большим стажем работы, которые учитывали специфику психологии несовершеннолетних.

"Всегда это было. Я думаю, что суды рассматривают не только уголовные дела в отношении несовершеннолетних, но более широкий круг вопросов, которые касаются их воспитания и обеспечение этого воспитания, образования и социальной защищенности. Конечно, специализация должна быть",— сказал глава ВС РФ.

Ювенальным (детским) называется суд, который в пределах своей компетенции рассматривает уголовные, гражданские и административные дела, по которым одной из сторон является гражданин, не достигший совершеннолетнего возраста.