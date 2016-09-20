Суд признал законным приговор убийце офицера батальона "Север" и его жены

11:36 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ оставил без изменений приговор в отношении Идриса Аюбова, осужденного к 18 годам лишения свободы за убийство своего дяди — офицера чеченского батальона "Север" Мусы Аюбова и супруги дяди — Зулай Умаровой, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, ВС отклонил апелляционную жалобу защиты осужденного на решение Северо-кавказского окружного военного суда от 15 июня. Молодой человек был признан виновным в убийстве двух человек, незаконном хранении двух единиц огнестрельного оружия (пистолетов) и похищении автоматического пистолета Стечкина у дяди.

В жалобе Аюбов выражал несогласие с квалификацией преступления. Осужденный настаивал на том, что убийство супруги дяди было случайным, а похищение оружия в квартире произошло вследствие стресса после непреднамеренного убийства.

Вместе с тем, представитель Главной военной прокуратуры обращал внимание на то, что Аюбов как военнослужащий не мог перепутать пистолеты разных моделей, а кроме того после убийства женщины дозарядил свое оружие патронами из похищенного пистолета дяди.

Следует отметить, что осужденный не отрицал своей вины в двойном убийстве, однако настаивал на том, что причинение смерти Умаровой было случайным, как и последующее завладение оружием старшего Аюбова.

Также, по мнению защиты, при назначении наказания не были учтены должным образом смягчающие обстоятельства — служба осужденного в вооруженных силах РФ, аморальное поведение одной из жертв преступления, активное сотрудничество со следствием.

Адвокат просил смягчить Аюбову приговор, изменить квалификацию убийства Умаровой, отменить осуждение за похищение оружия убитого. Представитель гособвинения настаивал на законности и обоснованности вынесенного Северо-кавказским окружным военным судом приговора.

Согласно материалам дела, в августе 2015 года у осужденного возник конфликт со своим дядей в связи с оскорблениями, в том числе в адрес матери Идриса. Как было установлено следствием и судом, сержант Аюбов приобрел самодельный пистолет, после чего отправил дяде сообщение с тем, чтобы последний покинул жилое помещение. В квартире старшего Аюбова с целью облегчить совершение его убийства была застрелена Умарова, после чего осужденный завладел автоматическим пистолетом Стечкина, принадлежащим дяде. Старший Аюмов был убит по возвращении домой, он получил огнестрельные ранения из двух пистолетов.

Убитый Муса Аюбов проходил службу вместе с фигурантом дела об убийстве Бориса Немцова — Зауром Дадаевым, которого следствие называет непосредственным исполнителем убийства.