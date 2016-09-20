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ВС признал Аум Сенрикё террористической организацией, запрещенной в РФ

Контекст
Теги: Терроризм, Религия, Аум Синрикё, Верховный суд РФ, Москва, Россия
11:51 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ запретил деятельность международного религиозного объединения Аум Синрикё в России, признав ее террористической организацией, по заявлению Генерального прокурора РФ, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, ВС удовлетворил административный иск генпрокурора о признании секты Аум Синрике террористической организацией и запрете ее деятельности на территории РФ.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Секта Аум Сенрикё была основана в 1987 году жителем Японии Сёко Асахарой как псевдобуддийское религиозное движение. Организация отметилась терактами, совершёнными путем распыления ядовитого газа, в японском Мацумомто в 1994 году, а годом позже - в Токийском метро. Движение Асахары во многих странах считается деструктивным, в апреле 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге были задержаны предполагаемые адепты Аум Синрикё.

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ВС признал Аум Сенрикё террористической организацией, запрещенной в РФ

11:51 20/09/2016 Верховный суд (ВС) РФ запретил деятельность международного религиозного объединения Аум Синрикё в России, признав ее террористической организацией, по заявлению Генерального прокурора РФ, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.
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