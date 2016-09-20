Эксперты: дела несовершеннолетних должны рассматривать специально обученные судьи

13:25 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен - РАПСИ, Диана Гуцул, Людмила Кленько. Российская судебная система не нуждается в ювенальных судах, однако рассматривать дела несовершеннолетних должны специально обученные судьи, такого мнения придерживается большинство экспертов, опрошенных РАПСИ.

Всероссийский съезд судей в конце этого года может рассмотреть вопрос о создании в России ювенальных судов, сообщил журналистам во вторник председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

"Вопрос ювенальной юстиции, возможно, будет обсуждаться на Всероссийском съезде судей. Здесь есть сторонники специализации, и есть оппоненты. Есть определенные отношения к различным направлениям, которые предлагаются ввести в ювенальной юстиции. В целом, думаю, что если не сейчас, то в ближайшее время такая специализация необходима", — сказал Лебедев.

Есть смысл

Адвокат Александр Арутюнов напоминает, что в советские времена волевым решением председателей судов создавалась специализация по делам несовершеннолетних. "Она была не везде, но была. При этом курсов повышения квалификации не было, лекции таким судьям о несовершеннолетних и их психологии не читали. Но при этом судьи сами опытным путем понимали, почему несовершеннолетний совершил кражу: из-за конфликтов в семье, школе или еще где. В таких случаях даже выносилось частное определение, если причина была в семье, например. Кроме того, при рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних в заседании участвовали народные заседатели. Как правило, это были люди пенсионного и предпенсионного возраста, имеющие опыт. Все это в целом давало положительный эффект", - сказал Арутюнов.

По мнению собеседника агентства, если сейчас будет за судьей закреплено рассмотрение дел несовершеннолетних, но при этом он будет специально обучен для этого, то эффект от такой системы будет положительным. "Есть смысл предусмотреть некую специализацию в районных судах. Но если речь о том, что рядом с районным судом будет ювенальный суд, то это лишние расходы и смысла в них нет", - считает Арутюнов. Кроме того, адвокат предлагает вернуть институт народных заседателей в суд. "Хотя бы по делам несовершеннолетних. Это люди с опытом, у них есть дети, они будут объективны в вопросах их прав", - заключил Арутюнов.

Адвокат Людмила Айвар не видит ничего плохого в том, что будет отдельная категория судей, которая будет рассматривать дела с участием несовершеннолетних. "Сейчас наша судебная система не предполагает какого-либо деления судей по специализациям на земельное, трудовое право. Все это область гражданских дел. Сейчас у нас деление происходит только на судей по уголовным, гражданским, административным и арбитражным делам. Поэтому, с моей точки зрения, хорошо было бы, если бы была категория судей, рассматривающих дела с участием несовершеннолетних. Они могли бы привлекать в процессу соответствующие органы опеки, уполномоченных по правам ребёнка.

Я думаю, наше общество может бояться ювенальных судов из-за того, как они работают на западе, где дети могут предъявить иски к родителям или опекунам. И мы, вероятно, боимся деградации как таковых отношений между родителями и детьми. Здесь должно быть более четкое законодательное регулирование относительно правоспособности детей", - считает Айвар. Она также вслед за коллегой отмечает необходимость прохождения такими судьями специального обучения.

Аналогичного мнения придерживается и адвокат Василий Пятых: "Я за любое разумное решение, в том числе за ювенальный суд. Лишь бы эта система работала, потому что суд должен быть судом и не должен превратиться в канцелярию следственных органов", - сказал Пятых.

Плохая идея

Категорически не согласен с мнением коллег адвокат Сергей Поляков. "Да, есть плоскость, которая должна регулироваться законами, но морально-этические нормы никто не отменял, и вопросы воспитания детей и взаимоотношений с ними не должны быть в плоскости судов. Отдельно создавать судебную систему для работы с несовершеннолетними не надо, у нас есть судебная система, зачем еще что-то создавать? Включится ювенальная машина и уничтожит семью. В России не может такая система прижиться, у нас другой менталитет", - уверен адвокат. Поляков призывает коллег много раз подумать, прежде чем приступать в данном вопросе к действиям. "Есть опыт других стран и он далеко не положительный. У нас поднимается вопль, когда в Финляндии отнимают русскоговорящего ребенка у родителя. У нас сразу встают на защиту этого ребенка, а что будет при ювенальной юстиции? Ничего хорошего не будет", - заключил Поляков.