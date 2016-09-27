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Суд рассмотрит иск о незаконности взимания УК платы за нагрев полотенцесушителей

Теги: Прокуратура и следствие, Санкт-Петербург, Россия
19:08 27/09/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РАПСИ, Михаил Телехов. Лужский городской суд Ленинградской области принял к производству иск городской прокуратуры с требованием обязать местную управляющую компанию (УК) вернуть гражданам деньги, которые они платили по квитанциям за нагрев полотенцесушителей, сообщили во вторник РАПСИ в прокуратуре Ленинградской области.

В ходе проверки деятельности УК было установлено, что она незаконно внесла в квитанции по квартплате услугу по нагреву полотенцесушителей. По данным прокуратуры, плата за отопление начисляется исходя из показаний приборов учета тепловой энергии и тарифа, установленного Комитетом по ценовой политике и тарифному регулированию Ленинградской области для конкретной теплоснабжающей организации. Плата за горячее водоснабжение начисляется исходя из показаний индивидуальных приборов учета горячей воды, либо норматива, в случае если внутридомовые сети собственника жилого помещения не оборудованы индивидуальным прибором учета горячей воды.

"Полотенцесушитель является элементом системы горячего водоснабжения, его нагрев происходит вследствие циркуляции горячей воды в внутридомовых сетях водоснабжения", - сообщили в прокуратуре.

По мнению надзорного ведомства, взимание дополнительного платежа за нагрев воды для полотенцесушителя является двойной оплатой за одну и ту же услугу горячего водоснабжения.

По результатам проверки прокуратура направила в Лужский городской суд исковое заявление с требованиями о признании деятельности УК по начислению указанного платежа незаконной и обязании возвратить гражданам неосновательно взысканные денежные средства путем проведения перерасчета.

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Суд рассмотрит иск о незаконности взимания УК платы за нагрев полотенцесушителей

19:08 27/09/2016 Лужский городской суд Ленинградской области принял к производству иск городской прокуратуры с требованием обязать местную управляющую компанию (УК) вернуть гражданам деньги, которые они платили по квитанциям за нагрев полотенцесушителей, сообщили во вторник РАПСИ в прокуратуре Ленинградской области.
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