Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
29/09/2016 13:16
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

Руководитель компании, строившей "Восточный", осужден на 3,5 года колонии

Сюжет: Дело о хищениях на космодроме "Восточный"
Контекст
Теги: Космодром "Восточный", Амурская область, Россия
10:09 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Благовещенский городской суд Амурской области приговорил Олега Родионова – руководителя подрядной организации ООО "Добрострой", участвовавшей в строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области, к 3,5 годам колонии за хищение денежных средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда.

"Признать Родионова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 (присвоение чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения) Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд также постановил взыскать с Родионова 1,7 миллиона рублей в пользу ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России".

Судом и следствием установлено, что в июле 2013 года генеральный директор ООО "Добрострой" Родионов и компания "Дальспецстрой" заключили договор подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на космодроме "Восточный". В договоре речь шла о работах на промышленной строительно-эксплуатационной базе "Восточного".

В общей сложности, по материалам суда, с октября по ноябрь 2013 года филиал строительного управления "Дальспецстроя" перечислил "Добрострою" 2,7 миллиона рублей, из которых подрядчик отчитался менее чем за один миллион.

Суд установил, что в указанный период Родионов "умышленно, из корыстных побуждений… присвоил, то есть похитил вверенные ему денежные средства, чем причинил ФГУП ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" особо крупный материальный ущерб в размере 1,7 миллиона рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению".

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Руководитель компании, строившей "Восточный", осужден на 3,5 года колонии

10:09 29/09/2016 Благовещенский городской суд Амурской области приговорил Олега Родионова – руководителя подрядной организации ООО "Добрострой", участвовавшей в строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области, к 3,5 годам колонии за хищение денежных средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

ФПА утвердила поправки в положение о порядке сдачи экзамена на статус адвоката

11:29 29/09/2016 Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ утвердил поправки в Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката, сообщили РАПСИ в пресс-службе организации.

Глава муниципалитета Колпино задержан по подозрению в совершении разбоя

11:03 29/09/2016 Главным следственным управлением (ГСУ) СК РФ по Петербургу задержан глава муниципального образования города Колпино 46-летний Вадим Иванов по подозрению в вооруженном разбое, совершенном 13 лет назад.

Более 300 человек погибли в этом году из-за врачебных ошибок - СК

12:35 29/09/2016 Более трехсот человек погибли в 2016 году из-за врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи, из них 142 ребенка, об этом председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин сообщил на коллегии по вопросам организации работы по расследованию ятрогенных преступлений, то есть связанных с некачественным оказанием медицинской помощи.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера