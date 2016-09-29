Руководитель компании, строившей "Восточный", осужден на 3,5 года колонии

10:09 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Благовещенский городской суд Амурской области приговорил Олега Родионова – руководителя подрядной организации ООО "Добрострой", участвовавшей в строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области, к 3,5 годам колонии за хищение денежных средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда.

"Признать Родионова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 (присвоение чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения) Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд также постановил взыскать с Родионова 1,7 миллиона рублей в пользу ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России".

Судом и следствием установлено, что в июле 2013 года генеральный директор ООО "Добрострой" Родионов и компания "Дальспецстрой" заключили договор подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на космодроме "Восточный". В договоре речь шла о работах на промышленной строительно-эксплуатационной базе "Восточного".

В общей сложности, по материалам суда, с октября по ноябрь 2013 года филиал строительного управления "Дальспецстроя" перечислил "Добрострою" 2,7 миллиона рублей, из которых подрядчик отчитался менее чем за один миллион.

Суд установил, что в указанный период Родионов "умышленно, из корыстных побуждений… присвоил, то есть похитил вверенные ему денежные средства, чем причинил ФГУП ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" особо крупный материальный ущерб в размере 1,7 миллиона рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению".

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля.