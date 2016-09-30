Суд арестовал главу муниципалитета Колпино, подозреваемого в вооруженном разбое

Africa Studio

21:15 29/09/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РАПСИ, Михаил Телехов. Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц до 27 октября в отношении главы муниципального образования города Колпино Вадима Иванова, подозреваемого в вооруженном разбое, совершенном 13 лет назад, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.

РАПСИ, Михаил Телехов Глава Колпино Вадим Иванов и его супруга

На суде следователь Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Петербургу заявил, что Иванов подозревается в вооруженном разбое, который был совершен 13 лет назад. Следователь сообщил, что Иванов был задержан 28 сентября и ходатайствовал об аресте подозреваемого. Он сообщил суду, что если Иванов не будет изолирован, он сможет скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2003 года наркозависимая жительница Петербурга Татьяна Сорокоумова узнав, что ее сестра планирует привезти из Москвы крупную сумму денег, предложила своему знакомому Сергею Киржакову их похитить. И, по данным следствия, тот привлек к соучастию в преступлении Дмитрия Большакова, Антона Василенко и Иванова.

По версии следствия, ночью 4 октября 2013 года злоумышленники встретили женщину на лестничной площадке пятого этажа одного из домов по улице Маршала Захарова.

По данным ГСУ, Василенко и Иванов, угрожая пистолетом, избили потерпевшую и сопровождавшего ее мужчину и похитили денежные средства в сумме более 1,4 миллиона рублей, после чего скрылись с места преступления на автомобиле под управлением Большакова, который до условного сигнала наблюдал за обстановкой в непосредственной близости от указанного дома.

В материалах дела в отношении главы Колпино упомянуты свидетельские показания Большакова, который и указал, что с Василенко в подъезде был Иванов.

Судья спросила Иванова, что он думает о ходатайстве следователя.

"Я не обладаю навыками оперативной работы. Но как я могу оказать давление на свидетелей, если все они находятся в местах лишения свободы?" - в ответ спросил Иванов у судьи.

"Мы просим отпустить нашего подзащитного под залог в 5 миллионов рублей или отправить его под домашний арест. У него семья - жена и двое детей. У него есть хронические заболевания, у него больная мать, которая требует ухода", - сказал адвокат подозреваемого Игорь Решетников.

Большаков и Киржаков заключили досудебные соглашения и их уголовные дела были выделены в отдельное производство. Они были приговорены к реальным срокам в 2014 году.

Василенко и Сорокоумова были осуждены к различным срокам лишения свободы в феврале 2015 года. Согласно их приговору, именно Василенко с неустановленным лицом совершил нападение на потерпевших. Оружие в руках, как следует из приговора, держал Василенко. Его соучастником в нападении следствие считает как раз главу муниципалитета Колпино.

Как сообщил РАПСИ источник в правоохранительных органах, это преступление не было бы раскрыто, если бы один из участников преступления не пришёл бы в 2010 году в полицию с повинной и не рассказал бы об этом преступлении и о тех, кто вместе с ним его совершил.

В приговоре Василенко и Сорокоумовой явка с повинной тоже упоминается, но имя давшего признательные показания не называется - он указан, как человек, который находился в машине, когда его подельники нападали на потерпевших в парадной.

Защита Иванова уверена в его невиновности.

"У нас много вопросов. В 2003 году сумма ущерба называлась в размере 15 тысяч долларов, в 2010 году она превратилась в 46 тысяч долларов. Потом вдруг в деле появился Иванов. А назвал его осужденный по этому делу, находящийся в карельской колонии. Мы собираемся прекратить это уголовное дело по реабилитирующим обстоятельствам", - сказал после суда Решетников.