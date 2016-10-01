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Бывший топ-менеджер ВЭБа Валитов осужден на 4 года за мошенничество - Ъ

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Теги: Мошенничество, Внешэкономбанк (ВЭБ), Ростовская область, Россия
11:44 01/10/2016

МОСКВА, 1 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Суд в Ростовской области приговорил бывшего директора департамента Внешэкономбанка Ильгиза Валитова к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере, пишет газета "Коммерсант",  ссылаясь на пресс-секретаря Шахтинского городского суда Елену Сотникову.

"Он (Валитов — Ред.) признан виновным в хищении 49% долей ООО "Металл-Дон" и ООО "Ирдон", которые затем за $100 тысяч продал члену совета директоров "Газпрома", бывшему министру имущественных отношений РФ Фариту Газизуллину… Валитов, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, полностью признал свою вину и был осужден в особом порядке", — сообщает издание.

Как сказала Сотникова "Коммерсанту", фабула обвинения в отношении бывшего топ-менеджера относится к тому периоду, когда он занимал руководящие должности в госкорпорации, а судебное разбирательство в Шахтах происходило из-за того, что в этом городе зарегистрированы ООО "Металл-Дон" и ООО "Ирдон" - потерпевшие по делу.

По данным "Ъ", в соответствии с приговором, Валитову запрещено после отбывания наказания еще год заниматься банковской деятельностью. Защита осужденного не исключает возможность обжалования приговора в части "размера наказания", пишет издание.

По данным СМИ, осуждённый ранее работал управляющим филиалом, затем вице-президентом ОАО "Банк ВТБ", членом совета директоров ОАО "Камаз". С 2007 по 2010 годы — директор департамента развития регионов Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", с 2010 по 2011 годы — директором департамента природных ресурсов. Также он был директором дирекции природных ресурсов и строительства Внешэкономбанка, председателем совета директоров ООО «ВЭБ Управление проектами», членом совета директоров ОАО "Группа РАЗГУЛЯЙ", ЗАО "Краслесинвест", ЗАО "Верхнекамская калийная компания".

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Бывший топ-менеджер ВЭБа Валитов осужден на 4 года за мошенничество - Ъ

11:44 01/10/2016 Суд в Ростовской области приговорил бывшего директора департамента Внешэкономбанка Ильгиза Валитова к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере, пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на пресс-секретаря Шахтинского городского суда Елену Сотникову.
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