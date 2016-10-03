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Суд в Петербурге продлил арест фигуранту по делу о мошенничестве в "Метрострое"

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Теги: Мошенничество, Василеостровский суд Петербурга, Санкт-Петербург, Россия
17:47 03/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Василеостровский районный суд Петербурга в понедельник продлил на три месяца срок ареста Дмитрия Ильченко, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с деятельностью петербургского "Метростроя", сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания Ильченко под стражей до 4 января 2017 года.

Ильченко был задержан 24 августа. Как следует из материалов дела, Ильченко — бывший советник компании "Ленэнерго" и бывший руководитель компании "Петрострой", сотрудничавшей с ОАО "Метрострой" и выполнявший работы по инженерной подготовке территорий для строительства станций нового участка Невско-Василеостровской линии.

В Управлении ОАО "Метрострой" 24 августа на Загородном проспекте и в квартирах руководителей предприятия были проведены обыски. Их проводило Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области и СК РФ по Петербургу. Расследование связано с контрактами на вынос инженерных сетей с площадок будущий станций Невско-Василеостровской и Красносельско-Калининской линий метро.

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Суд в Петербурге продлил арест фигуранту по делу о мошенничестве в "Метрострое"

17:47 03/10/2016 Василеостровский районный суд Петербурга в понедельник продлил на три месяца срок ареста Дмитрия Ильченко, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с деятельностью петербургского "Метростроя", сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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