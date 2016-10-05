ВС РФ признал законным приговор экс-сотруднику патриархата Петрину

17:06 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Верховный суд РФ признал законным приговор бывшему сотруднику Московского патриархата и ФСБ России Евгению Петрину по делу о государственной измене, сообщили РАПСИ в суде.

"Судебная коллегия определила: приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы без удовлетворения", - говорится в решении суда.

В июне Мосгорсуд приговорил Петрина к 12 годам заключения за государственную измену (статья 275 УК РФ).

Прокурор же в ходе прений сторон просил приговорить Петрина к 19 годам заключения, а это почти максимально возможная санкция по данной статье УК РФ. Адвокаты просили об оправдании.

Дело маркировано грифом "секретно", поэтому все заседания в суде первой инстанции проходили в закрытом режиме, а подробности дела не разглашались.

Ранее источник в Русской православной церкви сообщил РИА Новости, что Петрин проработал в отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата недолго и священнического сана никогда не имел. По данным источника, Петрин закончил юридический вуз, был военнослужащим, в 2013 году обратился с прошением о приеме в ОВЦС, заявив о знании иностранных языков и желании приносить пользу церкви, а в начале мая 2014 года уволился по собственному желанию.