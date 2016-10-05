Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
05/10/2016 20:28
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

ВС РФ признал законным приговор экс-сотруднику патриархата Петрину

Контекст
Теги: Государственная измена, Верховный суд РФ, Евгений Петрин, Москва, Россия
17:06 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Верховный суд РФ признал законным приговор бывшему сотруднику Московского патриархата и ФСБ России Евгению Петрину по делу о государственной измене, сообщили РАПСИ в суде.

"Судебная коллегия определила: приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы без удовлетворения", - говорится в решении суда.

В июне Мосгорсуд приговорил Петрина к 12 годам заключения за государственную измену (статья 275 УК РФ).

Прокурор же в ходе прений сторон просил приговорить Петрина к 19 годам заключения, а это почти максимально возможная санкция по данной статье УК РФ. Адвокаты просили об оправдании.

Дело маркировано грифом "секретно", поэтому все заседания в суде первой инстанции проходили в закрытом режиме, а подробности дела не разглашались.

Ранее источник в Русской православной церкви сообщил РИА Новости, что Петрин проработал в отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата недолго и священнического сана никогда не имел. По данным источника, Петрин закончил юридический вуз, был военнослужащим, в 2013 году обратился с прошением о приеме в ОВЦС, заявив о знании иностранных языков и желании приносить пользу церкви, а в начале мая 2014 года уволился по собственному желанию.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ВС РФ признал законным приговор экс-сотруднику патриархата Петрину

17:06 05/10/2016 Верховный суд РФ признал законным приговор бывшему сотруднику Московского патриархата и ФСБ России Евгению Петрину по делу о государственной измене, сообщили РАПСИ в суде.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

ЦБ разработал документ, касающийся предоставления ПАО информации о бонусах

19:33 05/10/2016 Годовые отчеты публичных акционерных обществ (ПАО) должны содержать информацию о принципах и подходах, которые применяются при начислении вознаграждений и бонусов топ-менеджерам и членам советов директоров.

Суд взыскал с "Татфондбанка" более 15 млрд руб в пользу банка "Советский"

16:41 05/10/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление бывшего бенефициара АО «Банк «Советский» Александра Теплякова о взыскании с ПАО «Татфондбанк» более 15,1 миллиарда рублей в пользу банка «Советский», говорится в решении суда.

Эрмитаж подал иск в суд к Военно-промышленному банку на 3,1 млн руб

15:49 05/10/2016 Государственный Эрмитаж подал заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании с Военно-промышленного банка (ВПБ) 3,1 миллиона рублей, говорится в определении суда.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера