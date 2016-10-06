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Аферист, обвиняемый в валютных махинациях на 1,2 млрд руб, пойдет под суд

Теги: Экономические преступления, Мошенничество, Фрунзенский районный суд Петербурга, Санкт-Петербург, Россия
12:07 06/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Фрунзенский районный суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении Вадима Озерецковского, обвиняемого в совершении порядка 78 валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов на общую сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, сообщили в  четверг РАПСИ в прокуратуре Петербурга.

Как следует из материалов дела, в период с июня 2014 года по июль 2015 года Озерецковский совместно с иным лицом совершил валютные операции по переводу денежных средств в долларах США и евро со счетов подконтрольной ему фирмы — ООО "Софт-Трейд" на счета компаний-нерезидентов, открытых в Латвии и Кипре.

В обоснование этих операций в российский банк были предоставлены документы, содержащие подложные данные о якобы совершенной сделке по поставке в Россию партии грузов в виде устройств хранения данных — флеш-карт, на общую сумму более 55 миллионов долларов США, из расчета 1540 долларов США за единицу товара.

"При этом фактически стоимость этих карт согласно заключению эксперта составляет менее 100 рублей", — сказали в прокуратуре.

По данным следствия, Озерецковским было совершено 78 валютных операций, на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей.

"Обвиняемый полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке", — сообщает прокуратура.

Уголовное дело будет рассматриваться во Фрунзенском районном суде.

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Аферист, обвиняемый в валютных махинациях на 1,2 млрд руб, пойдет под суд

12:07 06/10/2016 Фрунзенский районный суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении Вадима Озерецковского, обвиняемого в совершении порядка 78 валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов на общую сумму свыше 1,2 миллиарда рублей.
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