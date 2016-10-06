Суд оштрафовал фирму на 500 тыс руб за запущенные земли в Подмосковье

15:12 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ. Мировой суд по заявлению Россельхознадзора оштрафовал ООО "Субаста" на 500 тысяч рублей за зарастание сельскохозяйственных угодий в Истринском районе Московской области сорной и древесно-кустарниковой растительностью, говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, обществом не были проведены мероприятия по защите сельхозугодий от зарастания. Фирма не привела земельные участки в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства.

"Учитывая, что собственником земельных участков ООО "Субаста" предписания не исполняются с 2013 года, управление проинформировало о данном факте Министерство имущественных отношений Московской области для принятия решения об изъятии земельных участков в судебном порядке", — отмечается в сообщении.