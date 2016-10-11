Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
11/10/2016 17:42
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

Кубанский экс-депутат осужден на 22 года за создание ОПГ и убийства

Контекст
Теги: Организованная преступность, Убийство, Краснодарский край, Россия
17:27 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего депутата законодательного собрания Краснодарского края Сергея Зиринова по делу о создании банды и организации убийств, сообщили РАПСИ в Следственном комитете РФ.

Кроме того, виновными по делу признаны фигуранты Карник Асланян, Эдуард Паладьян и Анастас Тильгеров, которым в зависимости от  роли вменялись статьи  "убийство", "бандитизм" и "незаконный оборот оружия".

"Приговором суда Зиринову назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, Асланяну - в виде 16 лет лишения свободы, Паладьяну - в виде 16 лет лишения свободы и Тильгерову - в виде 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, экс-депутат Зиринов в 1999 году создал банду "для совершения нападений на граждан, препятствующих в осуществлении коммерческой деятельности". Следователи установили, что до 2013 года участники банды из корыстных побуждений убили в Краснодарском крае гендиректора санатория "Малая бухта" и его жену, а также директора ООО "Товары для детей" и совершили покушение на заместителя атамана Анапского городского казачьего общества, убив его водителя.

Дело "банды Зиринова" вызвало широкий общественный резонанс. Верховный суд России изменил территориальную подсудность дела, определив, что судебный процесс должен проходить в Ростове-на-Дону.

Двое фигурантов дела Андрей Мирошников и Дмитрий Сапожников, заключившие сделку со следствием, уже получили 13 и 16 лет тюрьмы соответственно. Правоохранители также ведут розыск проходящих по делу Амбарцума Эйрияна и Игоря Нехаенко. Седьмой фигурант дела Амар Сулоев в ходе судебного следствия скончался в результате имевшегося заболевания. Следствие проверяет информацию о причастности участников банды к совершению других преступлений.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Кубанский экс-депутат осужден на 22 года за создание ОПГ и убийства

17:27 11/10/2016 Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего депутата законодательного собрания Краснодарского края Сергея Зиринова по делу о создании банды и организации убийств, сообщили РАПСИ в Следственном комитете РФ.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Еврокомиссар по правам человека отменил визит в Россию

15:48 11/10/2016 Еврокомиссар по правам человека Нильс Муйжниекс решил отказаться от посещения России для оценки ситуации в области прав человека по ряду актуальных вопросов, говорится в размещенном во вторник на сайте Совета Европы (СЕ) сообщении

Суд отказал матери Жанны Фриске в иске на 21 млн руб к Life

15:53 11/10/2016 Савеловский суд Москвы отказался удовлетворить иск матери певицы Жанны Фриске Ольги Фриске (Копыловой) на 21 миллион рублей к интернет-ресурсу Life за размещенное на его сайте интервью, в котором говорится о ее возможном привлечении к уголовной ответственности за мошенничество, передаёт во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

ЕСПЧ присудил €23 тыс мужчине, выброшенному с гирей из окна полиции

12:48 11/10/2016 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти РФ выплатить 23 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда жителю Чебоксар Леониду Петрову, который был выброшен с гирей из окна здания местной полиции, сообщил РАПСИ во вторник представитель пострадавшего Алексей Глухов.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера