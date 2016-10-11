Кубанский экс-депутат осужден на 22 года за создание ОПГ и убийства

17:27 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего депутата законодательного собрания Краснодарского края Сергея Зиринова по делу о создании банды и организации убийств, сообщили РАПСИ в Следственном комитете РФ.

Кроме того, виновными по делу признаны фигуранты Карник Асланян, Эдуард Паладьян и Анастас Тильгеров, которым в зависимости от роли вменялись статьи "убийство", "бандитизм" и "незаконный оборот оружия".

"Приговором суда Зиринову назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, Асланяну - в виде 16 лет лишения свободы, Паладьяну - в виде 16 лет лишения свободы и Тильгерову - в виде 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, экс-депутат Зиринов в 1999 году создал банду "для совершения нападений на граждан, препятствующих в осуществлении коммерческой деятельности". Следователи установили, что до 2013 года участники банды из корыстных побуждений убили в Краснодарском крае гендиректора санатория "Малая бухта" и его жену, а также директора ООО "Товары для детей" и совершили покушение на заместителя атамана Анапского городского казачьего общества, убив его водителя.

Дело "банды Зиринова" вызвало широкий общественный резонанс. Верховный суд России изменил территориальную подсудность дела, определив, что судебный процесс должен проходить в Ростове-на-Дону.

Двое фигурантов дела Андрей Мирошников и Дмитрий Сапожников, заключившие сделку со следствием, уже получили 13 и 16 лет тюрьмы соответственно. Правоохранители также ведут розыск проходящих по делу Амбарцума Эйрияна и Игоря Нехаенко. Седьмой фигурант дела Амар Сулоев в ходе судебного следствия скончался в результате имевшегося заболевания. Следствие проверяет информацию о причастности участников банды к совершению других преступлений.