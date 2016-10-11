Житель Саратова приговорен к 24 годам колонии за убийство тренера по каратэ

17:39 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт - РАПСИ, Евгения Соколова. Саратовский областной суд приговорил к 24 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима жителя Саратова Расима Керимова за убийство тренера спортивного клуба и покушение на убийство его двух родственников, сообщается во вторник на официальном сайте Следственного комитета (СК) РФ.

По данным ведомства, следствием и судом установлено, что вечером 30 ноября 2015 года в одном из спортивных клубов Керимов, который приходится отцом одной из воспитанниц спортивной секции, после конфликта с тренером открыл стрельбу из незаконно приобретенного и хранящегося у него пистолета марки "ПМ".

"В результате противоправных действий тренер спортивной секции по каратэ-до получил смертельное ранение. Двое родственников погибшего были ранены в жизненно важные органы, однако в связи со своевременным оказанием им медицинской помощи их жизнь спасена", - говорится в сообщении.

Как сообщает СК РФ, после совершения преступления Керимов добровольно явился в территориальный отдел полиции, где рассказал о случившемся и выдал огнестрельное оружие, являющееся орудием убийства.

Как уточняет ведомство, в ходе следствия Керимов добровольно передал сотрудникам правоохранительных органов еще одно незаконно хранившееся у него огнестрельное оружие – самодельный револьвер, и 46 патронов к нему калибра 9 мм.

"Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), совершенное неустановленным лицом, выделено в отдельное производство и направлено в органы внутренних дел по подследственности", - поясняется в сообщении.