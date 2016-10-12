КС обязал не приравнивать службу в армии к перерыву в трудовой деятельности

12:46 12/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Конституционный суд (КС) РФ опубликовал в среду постановление по делу о проверке конституционности положений закона "О занятости населения в Российской Федерации", которые обязывают центры занятости начислять минимальное пособие по безработице вернувшимся из армии, приравнивая службу к длительному перерыву в трудовой деятельности, сообщил РАПСИ житель Адыгеи Николай Назаров, чью жалобу рассматривали в КС РФ.

Дело рассматривалось без проведения публичных слушаний. Решение КС основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Как следует из материалов дела, вернувшийся из армии Назаров получил пособие по безработице в минимальном размере, хотя до призыва он проработал положенные для получения пособия исходя из среднего заработка 26 недель.

"С ноября 2012 года по декабрь 2013 года я работал юрисконсультом у индивидуального предпринимателя. Потом я год отслужил в армии, а по возвращении встал на учёт в центр занятости Майкопа. Меня поставили на учёт, как безработного, назначив пособие в минимальном размере — 850 рублей", — рассказал Назаров

Таким образом, на основании закона его отнесли к категории лиц, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва (более одного года), а пособие таким лицам назначается в минимальном размере.

По мнению Назарова, он должен был получить пособие в размере 3750 рублей, то есть 75% от среднего заработка до службы в армии. Но в этом ему было отказано со ссылкой на закон о занятости населения. Заявитель считает, что нормы антиконституционны, так как позволяют приравнивать время службы в армии к обычному перерыву в трудовой деятельности и лишают граждан права на получение пособия по безработице в размере, исчисленном исходя из их среднего заработка по последнему перед призывом месту работы.

В своем постановлении КС отметил, что исполнение гражданином обязанности военной службы по призыву является объективной причиной перерыва в трудовой деятельности. Учитывая сложности в социальной адаптации вернувшихся из армии граждан, законодатель относит их к лицам, испытывающим трудности в поиске работы и устанавливает для них особые гарантии в сфере трудоустройства. Однако, отмечается в постановлении, при получении пособия по безработице бывшие призывники оказываются в том же положении, что и длительно неработающие лица.

КС также отметил, что отслужившие в армии не могут быть поставлены в худшее положение по сравнению с теми, кто имел оплачиваемую работу той же продолжительности и в течение 12 месяцев до начала безработицы был уволен по иным основаниям, также не связанными с их виновными действиями. Такая дифференциация в порядке исчисления пособия, по мнению Основного суда, недопустима. Ведь у солдата во время всего периода службы не только нет правовых оснований для обращения в службу занятости, но и реальной возможности сделать это.

КС признал норму неконституционной. Законодателю предписано поправить закон, дело Николая Назарова должно быть пересмотрено.