Житель Чувашии осужден за распространение экстремистской литературы

Africa Studio

13:26 13/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РАПСИ, Михаил Телехов. Новочебоксарский городской суд Чувашии приговорил 36-летнего местного жителя города Новочебоксарска к 3 годам 9 месяцам лишения свободы за размещение в соцсетях текстов двух книг экстремистского характера, сообщили в четверг РАПСИ в Следственном управлении СК РФ по Чувашской республике.

"Подсудимый признан виновным в совершении преступления, направленного на публичное возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности" - сообщили в СК.

По данным следствия, в ноябре 2015 года в Новочебоксарске мужчина с мобильного телефона разместил на своем аккаунте в социальной сети в Интернете тексты двух электронных книг экстремистского характера, содержание которых направлено на возбуждение межрелигиозной ненависти, вражды и розни.

Факт противоправных действий осужденного, сообщает СК, подтвердился результатами осмотра системного блока, изъятого в его жилище, в котором были обнаружены указанные электронные книги в формате PDF. Экстремистский характер их текстов подтвержден заключениями религиоведческой и комплексных комиссионных психолого-лингвистических экспертиз. По результатам судебно-психиатрической экспертизы оснований для признания осужденного невменяемым не выявлено.

В СК также отметили, что ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Ему назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.