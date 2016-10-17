Апелляция подтвердила взыскание с IKEA 507 млн руб в пользу бизнесмена Пономарева

Диана Гуцул, РАПСИ

10:30 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт - РАПСИ. Смоленский областной суд подтвердил решение Краснинского районного суда о взыскании с ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» более 507 миллионов рублей в пользу бизнесмена Константина Пономарева.

Пономарев и IKEA ведут многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге. По заявлениям IKEA против бизнесмена возбуждались пять уголовных дел, которые впоследствии все были прекращены компетентными органами за отсутствием события преступления. В ходе рассмотрения апелляционной жалобы представители IKEA заявили ходатайство об отводе двух из трех судей, рассматривающих жалобу. По мнению IKEA, квалификация и специализация судей не позволяет рассматривать им подобные дела. Кроме того, юристы IKEA настаивали на отводе, поскольку судьи уже участвовали в рассмотрении других дел с участием Пономарева.

В свою очередь представители Пономарева отметили, что судьи в РФ назначаются указами Президента России и имеют полномочия на рассмотрения всех споров, поэтому споры с участием IKEA не требуют специальных полномочий. Рассмотрение данного дела с участием судей Смоленского областного суда, часть из которых ранее участвовала в рассмотрении апелляционной жалобы Пономарева по другому делу, и в удовлетворении которой ему было отказано, не свидетельствует о какой-либо заинтересованности судей и это обычная практика - когда один и тот же состав слушает разные дела с участием тех же лиц, заявили адвокаты предпринимателя. К примеру, 12 октября в Арбитражном суде Московской области рассматривалось другое дело между IKEA и фирмой РУКОН, связанной с Пономаревым. В арбитражном суде дело рассматривал судья Капаев, также ранее разбиравший тяжбы между теми же участниками, однако никаких протестов и отводов от представителей мебельного гиганта в ходе процесса не поступало, а суд вынес решение в пользу IKEA. (РАПСИ вело трансляцию с данного заседания).

Юристы IKEA просили суд разрешить им вести видеотрансляцию заседания для обеспечения гласности, однако суд данное ходатайство отклонил. Затем представитель компании заявил уже противоположное ходатайство о закрытии процесса и удалении из зала всех слушателей, в частности корреспондента РАПСИ, ссылаясь на необъективную публикацию этим СМИ информации о судебных спорах с участием шведской компании. Правовым основанием для закрытия процесса, по мнению адвокатов, являлась возможность публичного оглашения в суде, представленной в материалах дела переписки между юристом «ИКЕА МОС» Семеном Шевченко и бывшим главным менеджером «ИКЕА МОС» в Санкт-Петербурге Йоакимом Виртаненом, которая, по их мнению, составляет адвокатскую тайну. В процессе обсуждения ходатайства выяснилось, что Шевченко не хочет разглашения сведений о том, что в переписке между ним и Виртаненом, при обсуждении якобы фальсифицированных Пономаревым документов, о которых представители IKEA многократно заявляли ранее в судах и правоохранительных органах, слово «поддельные» писалась в кавычках, а российские арбитражные суды назывались нелицеприятным английским прилагательным «shit court».

Смоленский областной суд также отклонил данное ходатайство, как и ряд прочих процессуальных ходатайств, заявленных сторонами.

Представители ИКЕА просили отменить решение первой инстанции, ссылаясь на нарушение принципов состязательности и подведомственности, обвиняли Пономарева в манипулировании судебной системой путем уступок требований между своими компаниями, а затем на себя лично. В то же время юристы Пономарева заявляли, что суд первой инстанции вынес законное и обоснованное решение, а доводы ИКЕА надуманы и ничем не подтверждаются. В свою очередь Пономарев сказал, что за десять лет, которые прошли с даты заключения спорных договоров аренды, он уступал требования с ИСМ на САЭ, с САЭ на РУКОН, а потом на себя лично, всегда с ведома IKEA, никогда не прятался за офшоры, что свидетельствует о законности его требований. По мнению бизнесмена, недобросовестным является именно поведение «ИКЕА МОС», которая, узнав о явке с повинной своего бывшего топ-менеджера Виртанена, сразу подала в ФНС заявление о реорганизации и выводе всех активов компании в России на 14 вновь созданных компаний, при этом, не осуществив обязательную публикацию информации об этом в СМИ.

Суд также принял во внимание явку с повинной бывшего главного менеджера ИКЕА МОС в Санкт-Петербурге Виртанена, который признался, что оговорил Пономарева в интересах IKEA. С целью проверки показаний Виртанена судом первой инстанции назначалась судебная экспертиза, которая подтвердила подлинность спорных документов.

Смоленский областной суд, после двух дней непрерывного рассмотрения дела, отклонил жалобу ИКЕА на решение Краснинского районного суда Смоленской области, оставив решение первой инстанции о взыскании с «ИКЕА МОС» 507 миллионов рублей в пользу Пономарева в силе, а также подтвердил законность ареста денежных средств и запрета на реорганизацию «ИКЕА МОС».

Кроме того, Смоленский областной суд по жалобе адвокатов «ИКЕА МОС» отменил частные определения о возможном совершении ими преступлений против правосудия, вынесенные судом первой инстанции в адрес Адвокатской палаты Москвы и Генерального прокурора РФ, вынеся при этом аналогичное определение в адрес Следственного комитета РФ.

От редакции. Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), учрежденное высшими судами Российской Федерации, один из лидеров российского рынка правовой информации, являющееся лауреатом многочисленных национальных, профессиональных и прочих премий и наград, в том числе за точность и беспристрастность своих публикаций, публикующее ежедневно около 50 материалов о самых разных судебных тяжбах и правовых действиях, впервые за свою многолетнюю историю сталкивается с публичным обвинением в необъективности при освещении судебного процесса, тем более озвученным в судебном заседании. В этой связи хочется напомнить адвокатам IKEA, что за последние семь лет IKEA и ее представительства десятки раз становились фигурантами наших публикаций, в чем не трудно убедиться, просто вписав название этой организации в поисковую строку на сайте РАПСИ. Там есть новости и публикации о различных процессах как выигранных, так и проигранных представителями шведской компании. Но никаких заявлений о неточностях или необъективности в материалах РАПСИ в редакцию не поступало. Сейчас тема судебных процессов и следственных действий в отношении IKEA вполне обоснованно вызывает повышенный интерес и редакции агентства, и нашей аудитории. Согласитесь, не каждый день топ-менеджер корпорации-гиганта оформляет явку с повинной в российские правоохранительные органы, в которой заявляет, что в течение ряда лет систематически давал заведомо ложные показания в российских судах и компетентных структурах, а потом еще и подтверждает это лично в судебных заседаниях. СМИ, в такой ситуации, это всего лишь зеркало. И, как гласит русская народная пословица - в некоторых ситуациях нечего на зеркало пенять... РАПСИ всегда готово предоставить возможность для изложения своей позиции любой из сторон освещаемых нами процессов и споров. Но до сих пор представители IKEA с таким запросом к нам не обращались.



