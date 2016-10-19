ВС Коми оставил решение о заочном аресте экс-главы "Вымпелкома" без изменений

e-xecutive.ru

12:40 19/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РАПСИ, Михаил Телехов. Верховный суд (ВС) Коми в среду оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении бывшего главы "Вымпелкома" Михаила Слободина, являющегося фигурантом уголовного дела о передаче взяток чиновникам республики, сообщили РАПСИ в канцелярия суда апелляционной инстанции по уголовным делам.

"Суд отказал в удовлетворении жалобы. Постановление суда об аресте заочно оставлено без изменений. Срок ареста остался таким же — два месяца", — сообщили в канцелярии.

Фигурантами уголовного дела о взятках чиновникам администрации Коми являются Михаил Слободин, а также председатель совета директоров ПАО "Т Плюс" Евгений Ольховик (кроме того он директор и совладелец ГК "Ренова") и генеральный директор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер, руководившие ЗАО "КЭС" (старое название "Т Плюс") в период с 2007 по 2014 года.

Ольховик и Вайнзихер арестованы. Слободин находится в федеральном розыске.

Как следует из материалов дела, в течение 2007–2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Республики Коми (в настоящее время являющимся фигурантами уголовного дела о преступном сообществе Гайзера) в качестве взятки денежные средства и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Республики Коми. Деньги, по данным следствия, перечислялись на расчетные счета компаний, указанных взяткополучателями.

Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств, по версии следствия, составила более 800 миллионов рублей. Также, согласно имеющейся договоренности, 38% акций ОАО "Коми энергосбытовая компания" стоимостью не менее 100 миллионов рублей, принадлежащих аффилированной с ЗАО "КЭС" оффшорной компании, путем заключения ряда последовательных сделок, перешли в собственность оффшорной компании, контроль над которой осуществляли высшие должностные лица Республики Коми.

По версии следствия, во время руководства Ольховика и Вайнзихера по их указаниям, в качестве незаконного денежного вознаграждения, на расчетные счета аффилированных взяткополучателям компаний было перечислено соответственно не менее 177 и 89 миллионов рублей.

В рамках уголовного дела 5 сентября в офисе "Реновы" в центре Москвы прошли обыски. В этот же день было объявлено об уходе Слободина в отставку с поста главы "Вымпелкома", который он занимал с октября 2013 года.