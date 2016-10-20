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Суд в Петербурге прекратил дело журналиста о бюллетенях для "карусели"

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Теги: Избирательное право, Санкт-Петербург, Россия
13:14 20/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Мировой судебный участок № 71 в Санкт-Петербурге в четверг прекратил административное производство по делу журналиста "Фонтанки" Дениса Короткова, обвинявшегося в незаконном получении избирательных бюллетеней с целью проголосовать за другого человека на выборах в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Санкт-Петербурга, передаёт корреспондент РАПСИ из суда.

Сотрудница полиции, которая составляла протокол о правонарушении, в четверг не явилась на заседание для дачи свидетельских показаний.

Коротков попросил суд прекратить производство по делу, назвав работу правоохранительных органов "безграмотным беззаконием". Также он продемонстрировал суду видео со своего смартфона, на котором видно, как журналист возвращает полученные бюллетени для голосования.

"У меня не было цели проголосовать. У меня была цель вскрыть нарушения в УИК", — сказал Коротков.

Суд постановил прекратить производство по делу.

В день выборов Коротков провел журналистское расследование и получил возможность поучаствовать в так называемой "карусели". В итоге ему по
его паспорту выдали бюллетени за другого человека. После этого репортер представился и вернул бюллетени членам УИК, а те вызвали полицию.

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Суд в Петербурге прекратил дело журналиста о бюллетенях для "карусели"

13:14 20/10/2016 Мировой судебный участок № 71 в Санкт-Петербурге в четверг прекратил административное производство по делу журналиста "Фонтанки" Дениса Короткова, обвинявшегося в незаконном получении избирательных бюллетеней с целью проголосовать за другого человека на выборах в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
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