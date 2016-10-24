Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
24/10/2016 20:15
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

Президиум Верховного суда пересмотрит дело "Кировлеса" с учетом решения ЕСПЧ

Сюжет: Дело "Кировлеса"
Контекст
Мультимедиа
Видео: Суд признал Навального виновным по делу "Кировлеса". Кадры из суда
Видео: Оглашение приговора по делу "Кировлеса"
Теги: Хищения, Кировлес, Верховный суд РФ, Европейский суд по правам человека, Петр Офицеров, Алексей Навальный, Москва, Россия
12:51 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Президиум Верховного суда РФ 16 ноября пересмотрит дело в отношении оппозиционера Алексея Навального и экс-главы "Вятской лесной компании" Петра Офицерова, осужденных к пяти и четырем годам условно за растрату имущества  госпредприятия  "Кировлес", с учетом решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщается на официальном сайте суда.

Ранее ЕСПЧ отказался признать политическую подоплеку дела "Кировлеса", но отметил нарушение прав Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство, в связи с чем постановил выплатить им компенсацию со стороны РФ: возместить судебные издержки в размере 48 и 22 тысяч евро, соответственно, а также 8 тысяч евро каждому в качестве компенсации ущерба. Министерство юстиции обжаловало данное решение, однако большая палата Страсбургского суда отказалась рассматривать апелляцию.

В рамках этого дела был осужден также и бывший гендиректор "Кировлеса" Вячеслав Опалев.

Навальный все обвинения как по этому, так и по другим уголовным делам категорически отвергает.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Президиум Верховного суда пересмотрит дело "Кировлеса" с учетом решения ЕСПЧ

12:51 24/10/2016 Президиум Верховного суда РФ 16 ноября пересмотрит дело в отношении оппозиционера Алексея Навального и экс-главы "Вятской лесной компании" Петра Офицерова, осужденных к пяти и четырем годам условно за растрату имущества госпредприятия "Кировлес", с учетом решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщается на официальном сайте суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Караулова предупредила возлюбленного о переписке под контролем ФСБ

19:24 24/10/2016 Студентка­ МГУ Александра Ивано­ва (Варвара Караулов­а), обвиняемая в поп­ытке присоединения к ­запрещенной в РФ груп­пировке "Исламское го­сударство" (ИГ), в переписке с возлюбленным после возвращения в Россию сообщила ему о возможности отправки сообщений под диктовку сотрудников ФСБ, пере­дает корреспондент РА­ПСИ из зала Московского окружного военного суда.

Басманный суд рассмотрит жалобу защиты Пушкарева на отказ в свидании с супругой

15:49 24/10/2016 Мосгорсуд направил в Басманный суд Москвы жалобы защиты экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, на отказ в телефонном разговоре с родственниками и свидании с супругой, сообщили в понедельник РАПСИ адвокат Алексей Поляков.

Суд по иску "дочки" "Аэрофлота" взыскал с "Трансаэро" 778 млн руб

14:29 24/10/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ООО «Аэрофлот-Финанс» о взыскании с авиакомпании «Трансаэро» около 778 миллионов рублей долга по договору займа, сообщили РАПСИ в суде.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера