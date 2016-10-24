Президиум Верховного суда пересмотрит дело "Кировлеса" с учетом решения ЕСПЧ

12:51 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Президиум Верховного суда РФ 16 ноября пересмотрит дело в отношении оппозиционера Алексея Навального и экс-главы "Вятской лесной компании" Петра Офицерова, осужденных к пяти и четырем годам условно за растрату имущества госпредприятия "Кировлес", с учетом решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщается на официальном сайте суда.

Ранее ЕСПЧ отказался признать политическую подоплеку дела "Кировлеса", но отметил нарушение прав Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство, в связи с чем постановил выплатить им компенсацию со стороны РФ: возместить судебные издержки в размере 48 и 22 тысяч евро, соответственно, а также 8 тысяч евро каждому в качестве компенсации ущерба. Министерство юстиции обжаловало данное решение, однако большая палата Страсбургского суда отказалась рассматривать апелляцию.

В рамках этого дела был осужден также и бывший гендиректор "Кировлеса" Вячеслав Опалев.

Навальный все обвинения как по этому, так и по другим уголовным делам категорически отвергает.