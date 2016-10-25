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Глава ВС РФ заявил о высокой текучести кадров в судебной системе

Теги: Судебная власть, Верховный суд РФ, Вячеслав Лебедев, Россия
10:29 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Высокие требования к кандидатам на должность в судебной системе в сочетании с низкими зарплатами являются причиной крайне сильной текучести кадров, сообщил во вторник на брифинге председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

"Текучесть составляет 200% в течение года. Причиной тому высокие требования и не соответствующий им уровень оплаты", — заявил он.

По словам Лебедева, для решения проблемы есть два пути: либо обратиться к президенту с предложением внести изменения в указ, касающийся оплаты труда сотрудников судов, либо внести в Государственную Думу РФ проект федерального закона о судебной службе, в котором бы проговаривался вопрос оплаты труда.

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Глава ВС РФ заявил о высокой текучести кадров в судебной системе

10:29 25/10/2016 Высокие требования к кандидатам на должность в судебной системе в сочетании с низкими зарплатами являются причиной крайне сильной текучести кадров, сообщил во вторник на брифинге председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
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