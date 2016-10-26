Арбитражный управляющий должен выплатить 2,1 млрд руб убытков — ВС РФ

19:30 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ. Верховный суд (ВС) России не будет пересматривать судебные акты нижестоящих судов о взыскании с арбитражного управляющего ОАО «Подиум» Александра Лютого в конкурсную массу должника 2,1 миллиарда убытков, говорится в определении суда.

Арбитражный суд Москвы 10 декабря 2015 года удовлетворил заявление Федеральной налоговой службы РФ о взыскании с Лютого убытков в конкурсную массу компании «Подиум». Девятый арбитражный апелляционный суд 14 апреля и кассационная инстанция оставили определение первой инстанции без изменения.

В решение арбитражного суда отмечается, что имущество ОАО «Подиум», рыночная стоимость которого составляла более миллиарда рублей, было реализовано по цене, заниженной более чем в 138 раз. Результатами проведения торгов стала продажа имущества должника стоимостью более 1,2 миллиарда рублей всего за 9,3 миллиона рублей. «Столь низкая цена продажи была вызвана тем, что лоты были сформированы таким образом, что привлекательность выставленного на продажу посредством торгов имущества и, соответственно, вероятность приобретения имущества по цене не ниже рыночной, были минимизированы», — отметил суд.

Для должника, по мнению суда, условия проведения торгов были максимально невыгодными. В результате проведения торгов конкурсная масса ОАО «Подиум» лишилась ликвидного имущества, а требования кредиторов остались непогашенными.

В силу пункта 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве арбитражный управляющий обязан возместить должнику, кредиторам и иным лицам убытки, которые причинены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда.

Суды пришли к выводу о том, что неправомерными действиями (бездействием) арбитражного управляющего Лютого компании «Подиум» причинены убытки в размере 881,4 миллиона рублей стоимости неоспоренных сделок должника, а также в размере 1,2 миллиарда рублей заниженной стоимости имущества должника, учитывая обстоятельства непредъявления вексельной задолженности к погашению.

По мнению арбитражного управляющего Лютого, «судами не установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что имеется наличие предусмотренных законом оснований для признания сделок по реализации имущества недействительными и указанные сделки были бы признаны недействительными судом». Он также не согласен с тем, что в случае признания сделок недействительными имущество, выбывшее из конкурсной массы, вернулось бы в конкурсную массу должника.

Кроме того, «в нарушение требований статей 15 и 393 Гражданского кодекса РФ судом не установлен размер убытков с разумной степенью достоверности их размера», отметил управляющий. Лютый также указал на то, что вывод судов о реализации имущества на торгах по заниженной цене не соответствует действительности и материалам дела. Он считает, что доказательства возможности реализации имущества по более высокой цене заявителем не представлены, следовательно, отсутствует такой элемент состава убытков как противоправность поведения.