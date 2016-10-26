Прокурор просит реальный срок для 2 из 8 сотрудников колонии за избиение осужденных

12:47 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт - РАПСИ, Диана Гуцул. Прокурор просит Краснокаменский городской суд назначить наказание в виде лишения свободы двум из восьми обвиняемых в избиении 30 осужденных сотрудниками ИК-10 УФСИН РФ по Забайкальскому краю, сообщил РАПСИ адвокат Руслан Самедов.

В среду в суде состоялись прения по уголовному делу.

"Государственный обвинитель потребовал приговорить двух из 8 подсудимых — Зинченко и Ушакова - к пяти и 4 годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима соответственно. А остальным — Гаркуше, Конкулову, Карпенко, Козулину, Литвинцеву и Малкину - назначить условное наказание от 4 лет и 3 месяцев до 4,5 лет", - сказал Самедов, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Как ожидается, 27 октября подсудимые выступят с последним словом, после чего судья удалится в совещательную комнату для подготовки приговора.

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 апреля 2011 года в исправительной колонии № 10 группа осужденных, несогласных с установленным администрацией режимом, устроила бунт. Начался пожар, который уничтожил почти все жилые корпуса, хозяйственные и административные здания.

Как следует из материалов дела, после "огненного бунта" по приказу руководства исправительного учреждения несколько сотен осужденных согнали на плац для этапирования в другие колонии, где впоследствии многие из них подверглись психологическому и физическому насилию.

Так, по словам одного экс-осужденного ИК-10, после пожара примерно в 5 часов утра на территорию колонии в камуфляжной форме, бронежилетах, со щитами и резиновыми дубинками в руках вошли агрессивные настроенные сотрудники колонии. Ударами дубинок они всех без исключения осужденных согнали на плац, затем распределили по отрядам и посадили на корточки. Затем заключенных по одному сопровождали к зданию дежурной части и уводили в ШИЗО.

"Половине осужденных были вынесены обвинительные приговоры за апрельские события. Тем не менее, восьми сотрудникам ИК-10 предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств", - рассказал Самедов.

Материалы уголовного дела составляют более 40 томов. За три года судебного разбирательства было проведено 55 заседаний.



