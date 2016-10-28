Второй фигурант дела о перевозке икры в катафалке получил условный срок

10:28 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Суд Хабаровского района приговорил второго участника организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся перевозкой черной икры в катафалке под видом похоронной процессии, к трем годам лишения свободы условно, сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Суд признал подсудимого виновным в преступлении, предусмотренном частью 3 статьей 258.1 УК РФ (незаконные добыча, хранение и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, и охраняемым международными договорами РФ, их производных, совершенные организованной группой), и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, исковые требования Амурского территориального управления Росрыболовства на сумму 4,17 миллиона рублей суд удовлетворил солидарно с другим фигурантом дела.

Прокуратурой также отмечается, что с осужденным в ходе предварительного следствия было заключено досудебное соглашение, вследствие чего дело рассматривалось без исследования доказательств, то есть в особом порядке.

Ранее Хабаровский районный суд огласил приговор водителю катафалка, в соответствии с которым он также осужден на три года условно с испытательным сроком в три года.

По версии следствия, с мая по октябрь 2015 года обвиняемый в составе ОПГ из семи человек осуществлял перевозку черной икры в Хабаровск с использованием катафалка под видом похоронной процессии.

Полицейским удалось задержать автомобиль с икрой в октябре 2015 года при подъезде к Хабаровску. Было изъято более 500 килограммов черной икры, а ущерб от незаконной добычи превысил четыре миллиона рублей.



