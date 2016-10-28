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Суд поместил под стражу ловца покемонов Соколовского

Контекст
Теги: Свердловская область, Россия
11:58 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт - РАПСИ, Диана Гуцул. Кировский районный суд Екатеринбурга в пятницу удовлетворил ходатайство следствия о замене меры пресечения видеоблогеру Руслану Соколовскому с домашнего ареста на заключение под стражу до 23 января 2017 года, сообщил РАПСИ  адвокат Алексей Бушмаков.

Накануне стало известно, что следствие намерено требовать ареста Соколовского из-за визита к нему во время домашнего ареста его невесты, которая пришла поздравить его с днем рождения.

"Мы считаем сегодняшнее решение суда местью Центра «Э» за раскрытую нами на днях схему изготовления на бюджетные деньги экспертиз по таким делам, когда эксперт связан с оперативниками, ведет с ними совместно проекты и пишет научные работы. Сегодня же со всех адвокатов отобрали подписку о неразглашении, поэтому, к сожалению, сообщить подробности сегодняшнего заседания я не могу", - сказал адвокат.

21-летний студент юрфака и видеоблогер Руслан Соколовский обвиняется в "оскорблении чувств верующих" (часть 2 статьи 148 Уголовного кодекса РФ) и "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства" (статья 282 УК РФ). Уголовному преследованию Соколовский подвергся после того, как опубликовал на своем канале YouTube видео, на котором играл c помощью мобильного приложения в популярную игру Pokemon Go в православной церкви — Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

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Суд поместил под стражу ловца покемонов Соколовского

11:58 28/10/2016 Кировский районный суд Екатеринбурга в пятницу удовлетворил ходатайство следствия о замене меры пресечения видеоблогеру Руслану Соколовскому с домашнего ареста на заключение под стражу до 23 января 2017 года, сообщил РАПСИ адвокат Алексей Бушмаков.
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